Opinión 31-07-2018

Una política agraria para Chile Primera parte: realidad y contexto actual



La modernización de la agricultura después de la difícil década 1980-1990 permitió, en general, obtener aumentos de productividad considerables que, en el caso de los inteligentes emprendimientos de productos exportables - vinos, frutas, semillas, maderas - colocaron a una parte del sector agrícola como un contribuyente importante del desarrollo de la economía nacional. La apertura al libre comercio exterior y la valorización de la moneda dólar en un alto nivel de cambio, posibilitaron ese alto desarrollo del que ha disfrutado un cierto sector agrícola, muy meritorio, pero claramente reducido y pequeño en su proporción.

Paralelamente, otro sector de nuestra agricultura – muy mayoritario – dedicado a la producción de alimentos o productos tradicionales no exportables o sin condiciones competitivas para ello, si bien experimentó algunos avances productivos gracias a la aplicación de nuevas tecnologías y maquinarias, a pesar del enorme esfuerzo desplegado por nuestros campesinos, se mantuvo expuesto a condiciones objetivas que le hicieron sencillamente imposible alcanzar un nivel de desarrollo comparable con el sector exportador.

La precariedad de nuestros antiguos campesinos continuó hasta el presente siendo la nota predominante en nuestros sectores rurales.

La falta de capitales de trabajos propios, la carestía de los créditos bancarios comunes, la extrema división de la tierra en pequeñas porciones, la competencia de productos importados a bajos precios (muchos de ellos bonificados por sus países de origen), o el monopolio interno ejercido sistemáticamente por unos pocos compradores que han fijado durante años, a su solo amaño, los precios internos de los productos tradicionales (como el trigo, el maíz, la leche o la carne), colocaron a los productores agrarios tradicionales en posición objetiva de eternos perdedores.

El agricultor pequeño y mediano ha trabajado durante los últimos veinte o treinta años para los bancos e instituciones prestamistas y para unos poquísimos compradores nacionales dominantes, con resultados desastrosos desde el punto de una justa rentabilidad de sus trabajos. El agricultor tradicional ha tenido por éxito el andar permanentemente “al tres y al cuatro”, empatando sus resultados en el mejor de los casos, o sencillamente perdiendo más y más … continuamente.

Paradojalmente, una mayoría de los agricultores tradicionales, dueños de pequeñas propiedades, todos con grandes endeudamientos y desprovistos de todo apoyo, son personas que han adherido, consciente o inconscientemente, a las políticas de libre mercado (“el mundo frío e impersonal del dinero”, frase emblemática del liberalismo económico imperante) y a sus políticos representantes, favoreciéndoles con sus votos. Los agricultores se representan las medidas de protección como expresiones de socialismo o marxismo que la mayoría de ellos repugna. Apoyan la política de libre mercado sin tener la menor noción que esa es, precisamente, el caldo en el cual se les ha cocinado.

Ningún agricultor nacional - pese a encontrarse condenados a la precariedad social y económica - cree en el hecho de que todas las grandes naciones del mundo, desde Estados Unidos a Rusia, e incluso buena parte de las naciones sudamericanas, sin ser por ello socialistas ni menos marxistas, poseen Políticas Agrarias que protegen activamente a los productores de sus alimentos. Cuando algo saben sobre esta realidad , suelen decir: “sí … pero en esas naciones el costo de tales políticas agrarias es carísimo y se ha vuelto insostenible para ellos “. Lo que equivale a decir: “más bien quebremos primero todos nosotros, pero que no quiebre la economía nacional”. Un sofisma que solo revela, frente al engaño, la ingenuidad característica del antiguo carácter campesino chileno, cuya admirable buena fe corre a parejas con su miopía política. La protección de la agricultura no es un problema ideológico; es una cuestión de realismo político.







(Luis Valentín Ferrada)