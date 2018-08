Opinión 07-08-2018

Una Politica Agraria para Chile Segunda parte: el mercado y sus leyes destruyen la agricultura

Ninguna nación importante del mundo, ninguno de los imperios modernos, ni ahora ni nunca, han entregado el destino de su agricultura a las simples leyes de juego del mercado.

Todas las naciones – aún las más capitalistas – poseen Políticas Agrarias de largo plazo, que aseguran la producción de sus alimentos esenciales. Con los alimentos de la población no se juega; porque parte importante de la independencia nacional se sostiene en este principio.

Los “jueguitos” de mercado tienen sus límites; y, estos límites son intransables; como ningún padre o madre de familia responsable jugaría jamás con el estomago o salud de sus hijos en las bolsas de comercio nacionales o extranjeras.

Quienes abogan por la existencia de una Politica Agraria de protección y promoción de la agricultura nacional, aquí y en la quebrada del ají, no somos socialistas ni marxistas. Ni siquiera contrarios a las ideas liberales, cuando estas puedan aplicarse sin riesgos de peligros nacionales. La producción de alimentos es una materia de realismo político y no de ideologías.

La nación chilena no tiene una Política Agraria de largo plazo de resguardo, desarrollo y protección de su agricultura, y nunca la ha tenido, salvo en cortos o esporádicos periodos.

La Política Agraria chilena ha consistido en una larga sucesión de “parches”, improvisados a último minuto, cuando las crisis han hecho reventones de proporciones.

En los últimos cuarenta años se ha considerado como política agraria la del simple juego de la oferta y demanda que, si bien se piensa, es una auténtica ANTIPOLITICA AGRARIA.

Nuestra agricultura tradicional continua debatiéndose por años en una situación económica muy frágil, de donde proviene una extrema precariedad campesina. Esto se origina en un conjunto de diferentes razones, entre ellas, la generación de excedentes de producción a nivel mundial; la intensificación de la competencia en tales condiciones; la internacionalización de los mercados; el descarado monopolio del poder de compra de dos, tres o cuatro manos poderosas; la inexistencia de créditos agrarios de mediano y largo plazo; el sobreendeudamiento histórico; la falta de acceso a la nueva tecnología y capacitación en su aplicación; y otra decena de otros motivos, todos ellos insuperables desde el abandono huérfano del campesinado nacional.

¿En qué debiera consistir una auténtica Política Agraria Nacional que mereciera tal nombre?... Debe contemplar como pilares los siguientes aspectos principales:

a. Una política de estructuras que priorice las explotaciones agrarias familiares, así como una organización económica basada especialmente en cooperativas y agrupaciones de productores;

b. Una política de financiamiento de la agricultura provista por instituciones de crédito creadas especialmente con este propósito, esencialmente diferentes de la banca comercial ordinaria;

c. Una política de investigación, innovación, difusión y asesoría tecnológica y comercial prestada a los agricultores en forma amplia y directa;

d. Una nueva regulación de la división de la tierra que permita el establecimiento de unidades básicas productivas, antes que el país se transforme en un álbum demográfico de estampillas de media hectárea, llamadas “parcelas de agrado”.

e. Fomento a la participación de organizaciones profesionales en la definición y aplicación de la política agrícola en forma efectiva, amplia y directa al agricultor y sus organizaciones.

f. Fomento a la creación de cooperativas agrícolas y agrupaciones agrícolas que permitan encauzar tanto las políticas de apoyo financiero y tecnológico, como nuevas políticas comerciales para los agricultores.

g. Una profunda reorganización de las estructuras, la demografía y el modo de vida del sector agrícola. Aplicación de una política de ordenación rural, de buen manejo, gobernanza y justa distribución del recurso hídrico, y de protección del medio ambiente.

h. Reconocimiento de los diferentes tipos de agricultura nacional según las distintas zonas del país y sus respectivas posibilidades de producción local en las regiones del norte, centro, centro sur y sur del país. Adaptar los programas de investigación aplicada a las necesidades concretas de los agricultores, facilitar la transmisión de conocimientos entre la investigación y la explotación, mejorar el control del progreso técnico y económico sobre la explotación.

Estos objetivos deben lograrse en el menor tiempo posible bajo la conducción directa de las instituciones nacionales de la Agricultura, Aguas, Medio Ambiente y Economía, y sus diferentes organismos especializados – Corfo, Indap, SAG, INIA, CONAF, Banco del Estado, etc., - actuando todos ellos coordinadamente dentro de un marco de cooperación integrada y eficaz, compartida con los agricultores a través de sus organizaciones.

Y, en lo inmediato, se requiere además, con la mayor urgencia, la adopción de un conjunto de medidas de emergencia, que permitan a nuestros campesinos hacer la transición hacia un nuevo orden de la agricultura nacional.



Luis Valentín Ferrada