Opinión 14-08-2018

Una política agraria para Chile Tercera parte:



Creación de una red nacional de Protección y promoción de la agricultura nacional. Las Cámaras Agrarias.





Para dar sustento a una Política Agraria Nacional es indispensable la creación de una red nacional de protección y promoción de la agricultura.

La agricultura nacional no puede continuar sometida al régimen del principio de subsidariedad estatal que, en la práctica, significa la abstención del Estado en esta área de la economía, mirando con ojos ciegos como si nada de ella le interesara.

La producción nacional de alimentos no es lo mismo que producir otros elementos comunes cuyo destino es reemplazable de muchos modos y en tiempos breves. Fabricar camisas y calzoncillos puede ser interesante, pero no es lo mismo que producir alimentos.

Dicha red de protección y fomento debe organizarse en base a la creación de Cámaras Agrarias provinciales y regionales, integradas paritariamente por las autoridades públicas sectoriales y los representantes de los agricultores organizados. Las Cámaras Agrarias deben tener el carácter de instituciones públicas.

La misión y tareas de estas Cámaras debe consistir en proporcionar acompañamiento y asesoría especializada a los agricultores, emprendiendo acciones de formación continua y arbitrando la prestación de medios eficaces para el mejoramiento continuo tanto del acceso al crédito agrario, como de adquisición y aplicación de nueva tecnología, e implementación de sistemas de compraventa de los productos en condiciones justas de rentabilidad. El comercio no puede seguir pretendiendo vender a los consumidores a precios multiplicados por cinco o más veces aquél pequeño que recibe el agricultor por producirlos.

Las Cámaras Agrarias – por ejemplo, en Francia - “se encargan de agrupar y coordinar las acciones realizadas en el marco de programas plurianuales elaborados con la participación de los diversos organismos regionales copartícipes ”.

Para lo anterior, deben constituirse Organismos de Acción Colectiva y Cooperativas con distintos objetivos:

Organismos Técnicos: como de inseminación artificial, control de rendimientos, servicios de investigación, desarrollo de cooperativas.

Organismos Económicos: adaptación de la producción a los mercados; cooperativas y agrupaciones de productores, compra y utilización de materiales en común, gestión de empresas ; control eficaz de los poderes de compra de productos agrícolas de carácter monopólicos o de las importaciones de los mismos productos en condiciones de desventaja por mercados internacionales subvencionados, etc.,.

Organismos gremiales agrícolas: para cumplir una función de sensibilización, asesoría, formación y animación local.

Otra tarea de gran importancia consiste en demostrar a la población urbana respecto de la importancia que para todos ellos tiene el buen destino de nuestra agricultura. Las personas que se desenvuelven en “lo urbano”, no solo desconocen lo que significa la vida rural y el trabajo agrícola sino, peor, tienen sus cabezas llenas de mitos y prejuicios que por largos años fueron inculcándose injustificadamente.

La falsa idea sobre la realidad del mundo agrícola puede considerarse como uno de los obstáculos más difíciles que debe vencer la adopción de una Politica Agraria Nacional.

El otro gran obstáculo estará constituido, sin duda, por los economistas liberales cuyas pupilas, en vez de ser redondas como las de todo humano, tienen la forma del signo peso.







Luis Valentín Ferrada