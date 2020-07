Social 02-07-2020

Universidad Autónoma Dispone de Teleconsulta Psicológica Gratuita



La crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 ha tenido evidentes consecuencias sobre la salud mental de las personas. Por una parte, los cambios en las rutinas cotidianas de la población manifestados en la implementación de clases en línea y teletrabajo, han producido una demanda mayor de tiempo y obligación adicional a las tareas educacionales y jornadas laborales habituales para el aprendizaje del uso de las plataformas tecnológicas, lo que probablemente implica un agotamiento generalizado de la población adulta e infantil. Y por otraparte, el temor al contagio del COVID-19, el confinamiento y el aislamiento social están causando un fuerte impacto psicológico, tal como lo advirtió en su momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosos artículos científicos publicados recientemente.

“La implementación de las clases en línea y el teletrabajo conlleva complicaciones psicológicas y relacionales inherentes. No obstante, debido al rápido avance de la pandemia y a que la mayoría de las atenciones psicológicas presenciales fueron interrumpidas repentinamente, aún no existe un diagnóstico preciso del estado de salud mental ni de las problemáticas particulares que actualmente están afectando a las personas en el ámbito personal, familiar y laboral. En general, es esperable que la sintomatología asociada al estrés, la depresión y la ansiedad haya aumentado significativamente en la población general como consecuencia de la amenaza de la pandemia y los cambios imprevistos y acelerados que han afectado de forma significativa y sin precedentes nuestra vida cotidiana. Aparte de las complicaciones psicológicas y relacionales asociadas a las clases en línea y el teletrabajo, la sintomatología estaría estrechamente relacionada con el temor a enfermarse o que se enferme un ser querido, el confinamiento obligatorio o voluntario, y la pérdida o lejanía de redes sociales apoyo”, precisó la directora del Centro de Atención Psicológica (CAPSI) de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Leonor Irarrázaval.

Por ello, la Universidad Autónoma de Chile, a través del CAPSI, puso en el mes de mayo en marcha un proyecto de Tele consulta psicológica orientado en una primera etapa a su comunidad estudiantil y que se extiende ahora a los socios comunitarios del Centro, de manera de apuntar a los grupos en los cuales el impacto psicológico de la pandemia y el confinamiento es más fuerte, como son la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM), el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Talca y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). “La implementación de la plataforma de teleconsulta psicológica o telepsicología, que se encuentra operativa desde el lunes 18 de mayo, hace especial énfasis a la importancia de darle continuidad al funcionamiento de CAPSI de la Universidad Autónoma de Chile, no solo para posibilitar la realización de las prácticas profesionales a los estudiantes de las carreras de Psicología y Trabajo Social durante el semestre otoño 2020 y, de esta manera, retomar las atenciones que quedaron pendientes del año anterior, sino también para permitir atender adecuadamente las necesidades de cuidado y apoyo psicológico de la población asociadas a la pandemia, lo cual consideramos forma parte de nuestra responsabilidad social. Mediante el servicio de atención psicológica en línea estamos atendiendo en primera instancia a la población de mayor riesgo y a la comunidad universitaria interna de nuestra sede”, indicó la Dra. Irarrázaval.

La Directora agregó que este servicio, que cumple una función asistencial y docente, también permitirá realizar investigación, sobre lo cual se está desarrollando un proyecto relativo al impacto psicológico del COVID-19 en la Región del Maule. “Este proyecto de investigación tiene el objetivo de generar un diagnóstico más preciso del actual estado de salud mental de nuestra población, para mejorar las estrategias preventivas y las intervenciones de apoyo psicológico”, concluyó.