Universidad Autónoma potencia el arte a través de la intervención en mascarillas





“Cuidarte” fue el nombre del concurso realizado por la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Competición que buscaba acercar a los estudiantes de enseñanza media de la región del Maule al desarrollo artístico, a través de la intervención de diseño en una mascarilla, elemento que utilizamos a diario y que ha tomado vital significancia durante el escenario de crisis sanitaria actual.

La directora de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Dra. Marta Ríos, se refirió a la realización de esta iniciativa. “A través de un elemento de uso cotidiano quisimos ejecutar este concurso, para que los estudiantes de enseñanza media pudieran participar y se pudieran difundir sus diseños y el desarrollo de su creatividad. El escenario actual en el que vivimos amerita una estabilidad del ser humano en cuanto a la emocionalidad, por lo tanto, generar estos espacios de recreación, es beneficiosos para la comunidad. Acercar al arte y dar a conocer que el arte no solo implica una tela, sino que una diversidad de soportes que permite expresar alguna idea o concepto. Participaron alrededor de 20 concursantes de establecimientos educacionales de la región y el premio fue un estímulo en dinero para el primer, segundo y tercer lugar. Además, con el diseño de la ganadora, vamos a hacer una serie de mascarillas impresas para obsequiarle a los nuevos estudiantes de la carrera y también a los participantes del concurso”, finalizó.

La estudiante Paz Ortega del Liceo Bicentenario Pablo Neruda, fue la acreedora del primer lugar. A través de su intervención en una mascarilla de jeans y utilizando acrílicos, recibió el respaldo del jurado, integrado por docentes de la carrera y del equipo de gestión. “Fue Inesperado ganar, porque vi que era un concurso a nivel regional y pensé que no tenía esperanzas de tener algún lugar. De igual manera quise participar y usé lo que tenía a la mano, porque no podía salir a comprar insumos. usé los colores que tenía en mi casa y la mascarilla la hice a mano. El diseño de mi mascarilla fue una doble cara, a un lado era una mujer preciosa y al otro lado era un monstruo. Está hecha con jeans y el pintado lo realicé con acrílicos”, destacó Ortega.

El segundo lugar lo obtuvo Alejandra Barriga delLiceo Federico Heise Marti, de la Comuna de Parral. Su diseño ““De la Tormenta al Arcoíris”, llenó de colores vistosos el concurso. “La verdad es que es mi primera vez participando en un concurso, así que estabasúper nerviosa porque no me esperaba obtener este resultado. Me inspiré un poco por lo que hemos vivido como sociedad, que ha sido súper difícil. Este boom de colores representa despejarse y olvidar, dejar atrás algo malo y vivir un nuevo comienzo”, destacó Barriga.

Finalmente, el tercer lugar fue para la estudiante Maria Ignacia Jerez del Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares, con su trabajo titulado ““Aracno-virus”. “Fue una experiencia súper buena porque no había participado en concursos de arte y el hecho de haber obtenido un lugar, me hizo confiar mucho más en mis habilidades. Me inspiré en una araña porque normalmente me gusta dibujar muchos ojos a los personajes y ademásle hice colmillos. Plasmé ese dibujo en la mascarilla y ocupé acrílicos para los ojos y los colmillos los hice con arcilla”, finalizó Jerez.