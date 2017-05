Nacional 12-05-2017

Uno de cada diez jóvenes que ha sido víctima de bullying lo ha sufrido a través de Internet

No sólo insultos y golpes. El bullying también ha ido evolucionando de acuerdo a la tecnología y hoy un porcentaje de los jóvenes que ha sido víctima de esa práctica declara que la ha padecido a través de Internet o celulares. Así lo revela un estudio del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), que analizó el bullying en los establecimientos educacionales, entrevistando a jóvenes de todo el país. De acuerdo al sondeo, gran parte de ellos ha vivido situaciones de bullying: El 61% de ha sido maltratado verbalmente, con insultos, burlas o amenazas; el 41% ha padecido aislamiento o humillaciones; y el 33% ha sido intimidado físicamente. Un dato que llama la atención es que de aquéllos que han vivido situaciones de bullying de parte de sus compañeros, el 10% afirma que ha sido a través de Internet, por medio de fotos en línea, foros, blogs, mails, etc. Mientras que el 8% lo ha sufrido a través del celular, mediante Whatsapp, mensajes de texto, fotos, videos, etc. Alto porcentaje justifica el bullying El 52% de quienes han sufrido bullying afirma que sí lo denunció, mientras que el 47% dice que no lo hizo. Entre las razones para no denunciar mencionan que la agresión "no fue lo suficientemente importante", que no lo volvieron agredir, pero también que "los encargados del establecimiento no hubieran hecho nada", que no sabían a quién denunciar y por temor a represalias. Además, el 19% reconoce que respondió con la misma agresión.