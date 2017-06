Crónica 21-06-2017

UTalca capacitará a docentes de la región en creación de herramientas de aprendizaje

Ayudar a los docentes a aplicar nuevas metodologías para la enseñanza de la ciencia, además de entregar herramientas para la creación de objetos de aprendizaje innovadores, es el objetivo del Curso de Metodologías y Recursos de Aprendizaje que el PAR Explora Maule de la Universidad de Talca diseñó e implementará gratuitamente para que participen docentes de la Región.



El curso está dirigido a profesores de educación básica y media que actualmente se encuentren trabajando en algún establecimiento educativo del Maule, ya sea particular, particular subvencionado y municipal. La capacitación se impartirá los días sábados desde el 29 de julio hasta el 11 de junio en modo diplomado.



Iván Coydan, director del Par Explora de Conicyt Maule /RSU-UTalca, comentó que el objetivo del curso es que los docentes conozcan nuevas metodologías de aprendizaje, que se basan en una participación más activa del estudiante en su proceso de enseñanza.



“Cada una de las sesiones está pensada como talleres prácticos donde los docentes vivirán la metodología propuesta desde un recurso de aprendizaje, la idea es que al final del curso los docentes puedan diseñar un objeto de enseñanza que podrán aplicar en las aulas de clase para evaluar su efectividad”, indicó Coydan.



METODOLOGÍAS



Entre los distintos modelos pedagógicos que se enseñarán en el curso destacan: Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado en Problemas, Indagación, Aprendizaje Cooperativo, portafolio y Metaprendizaje basado en Videojuegos, ejemplificado con los juegos Katión Vs Los G7, Poliniza Bichos y Protectores de la Ciencia, desarrollado por científicos de la UTalca junto a profesionales de Explora Maule y la empresa maulina Run Rana Games.



Daniela Rivas, encargada de Valoración de la Ciencia de Explora Maule, comentó que los docentes conocerán diversos ejemplo de recursos educativos, que han sido destacados a nivel nacional por su carácter innovador como el Festival de Teatro + Ciencia o el programa Tus Competencias en Ciencias del programa Explora de Conicyt.



“Los profesores y profesoras que aprueben el curso podrán diseñar recursos de aprendizaje atingentes e innovadores para el desarrollo multidimensional de los estudiante, utilizando tecnologías adecuadas”, señaló Rivas.