Crónica 27-12-2018

UTALCA creará sistema para pacientes postrados

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Desafío Levantemos Chile, busca generar un prototipo de un rollo terapéutico para dar más movilidad en la cama a personas que no la tienen.



La movilidad de las personas que se encuentran postradas es un gran desafío para sus familias y cuidadores, ya que significa estar pendientes las 24 horas del día de sus cuidados personales y su movilidad, para evitar accidentes o lesiones. Pensando en esta situación, la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Curicó en conjunto con las Escuelas de Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil en Bioinformática de la Universidad de Talca se encuentran trabajando en la creación de un rollo terapéutico, que busca dar una mayor movilidad en la cama a dichas personas.



La iniciativa fue postulada a fondos del Programa Desafío Levantemos Chile, quienes le adjudicaron 10 millones de pesos para la creación del prototipo inicial. “Los pacientes postrados necesitan de ayuda para moverse en la cama, por ello este rollo puede ser un apoyo. En el mundo existen soluciones como camas que permiten cierta movilidad, pero tienen un alto costo, no tienen las dimensiones adecuadas o simplemente no llegan a Chile”, señaló Gabriel Núñez, director de Ingeniería Civil en Bioinformática.



En la Oficina de Discapacidad de Curicó existen alrededor de 400 personas inscritas como pacientes postrados, ya sea por situación de discapacidad o adultos mayores enfermos. Luz Campos, encargada de esta Oficina, indicó que el proyecto es muy valioso y con un impacto positivo para la sociedad. “Hay muchas familias que no tienen la posibilidad de contar con este tipo de implementos y es maravilloso que a través de esta vinculación podamos generar prototipos que luego puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno”, indicó.



El director de la Escuela de Ingeniería Civil Mecánica de la UTALCA, Leonardo Albornoz, explicó que el aparato facilitará la vida no sólo de las personas postradas sino también de quienes los asisten. “Esperamos crear un rollo que sea adaptable a cualquier tipo de cama y que tenga un bajo costo de construcción”, precisó.



El aparato consiste en dos rodillos ubicados a ambos costados de la cama y conectados por una tela, lo que permite la movilidad de quien esté sobre ella. El artefacto cuenta con una parte mecánica y un sistema digital incorporado. El proyecto tiene una duración de dos años, por lo que se espera que al finalizar este período se pueda masificar a través del apoyo de otros fondos públicos o privados.



Cabe destacar que esta oficina es un socio comunitario de la Universidad de Talca a través del Programa de Formación Fundamental de esta Casa de Estudios, que vincula a alumnos a proyectos comunitarios de responsabilidad social, por lo que durante el año, además de este proyectos, se han efectuado una serie de acciones de apoyo a la organización municipal.