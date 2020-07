Social 28-07-2020

UTalca lanza campaña comunicacional “Sonríe, esta crisis la superamos juntos” que apunta al bienestar psicológico en tiempo de pandemia



A través de un conjunto de acciones, la universidad acompaña a las personas y sus familias a poder sobrellevar los problemas asociados a la crisis sanitaria, económica y social generada por el Coronavirus.



En su rol de institución pública al servicio de la comunidad, la Universidad de Talca ha emprendido un conjunto de acciones para acompañar a la ciudadanía y apoyar a las personas para enfrentar las consecuencias de la crisis causada por el Coronavirus. En tal sentido, la Dirección de Comunicaciones Corporativas de la casa de estudios maulina lanzó la campaña comunicacional “Sonríe, esta crisis la superamos juntos”, que apunta al bienestar psicológico e integral de la comunidad.

A través de esta iniciativa la institución estatal envía un mensaje de esperanza a las personas y busca transmitirles que no están solas y que a pesar del momento actual de incertidumbre, siempre está la oportunidad para levantarse y seguir adelante.

La campaña tiene como principal producto la página web sonríe.utalca.cl, un espacio que reúne todas las iniciativas emprendidas por la universidad que de alguna manera aportan al bienestar psicológico a través del ámbito cultural, social, deportivo, comunicacional y psicológico.

En este portal, los usuarios pueden encontrar consejos en salud mental, alimentación saludable, productividad en teletrabajo, cómo combatir el estrés en cuarentena, entre otros. También programación de actividades deportivas como zumba, yoga o balance; la parrilla de contenidos de sus radioemisoras y canal de televisión CampusTV; cursos y talleres con distintas temáticas; y exposiciones virtuales de pintura, e – Books gratuitos, ciclo de conciertos sinfónicos en línea; entre otras iniciativas.

Además, dado que la iniciativa es abierta a toda la comunidad externa a la institución, este plan se acompaña de una campaña de redes sociales y contempla la disposición de piezas gráficas en lugares públicos y medios de comunicación regionales.

Soledad Schott, directora del Centro de Psicología Aplicada (CEPA) de la UTalca, valoró la puesta en marcha de “Sonríe, esta crisis la superamos juntos” porque considera que viene a responder una necesidad de alfabetización y sensibilización respecto a la salud mental.

“Nos encontramos en una situación que no es normal, porque sentimos vulnerabilidad frente al contagio de Covid – 19. Y en ese sentido, al sentirnos vulnerables aumentan una serie de sintomatologías relacionadas con ansiedad, estrés, miedo y angustia. Esto se incrementa sumado a las múltiples exigencias que tenemos con las labores de la casa, rendir en el trabajo y atender a nuestros hijos en casa. De ahí la importancia de generar este tipo de iniciativas que nos permitan mejorar la calidad de vida a pesar de las difíciles circunstancias”, afirmó.

La directora del CEPA considera que la salud mental “es una responsabilidad de todos. Y por tanto es muy importante la labor que hace la Dirección de Comunicaciones Corporativas al trabajar con distintas unidades académicas”.

Cabe destacar, que esta campaña de bien público forma parte de las acciones emprendidas por la Universidad a través de su Equipo de Coordinación Institucional para atender la contingencia del COVID-19 (Ecicovid), en las cuales se destacan la fabricación de protectores faciales y su donación a centros asistenciales, préstamo de equipos para la detección del virus en distintos recintos hospitalarios y otra serie de iniciativas dirigidas a la comunidad.

“Es fundamental visualizar que este momento de crisis nos afecta a todas y todos y se han descrito efectos psicosociales variados, en este contexto es necesario que se desarrollen estrategias adecuadas y oportunas de contención a la comunidad, buscando mitigar el impacto de la pandemia en la salud mental de la población”, planteó la directora del Departamento de Salud Pública de la U. de Talca, Erika Retamal.

La académica añadió que en cuanto a la campaña Sonríe, “la podemos situar en lo que se relaciona con la promoción de la salud que apunta a acciones que apoyan a las personas a adoptar y mantener estilos de vidas saludables, por eso esta campaña que visualiza la importancia del bienestar mental de la comunidad es un esfuerzo para promover factores protectores de salud”.

Desde el punto de vista visual, la campaña se sustenta en imágenes que invitan a sonreír, como gesto para animar a las miles de personas afectadas por la pandemia. “Hoy se requiere de actividades que permitan a las personas sentir que no están solas y también entender lo que les pasa. Nuestra casa de estudios cuenta con una sólida tradición como gestora de actividades culturales y saberes que apuntan a esa dirección, y en un momento de tanta incertidumbre parte de nuestra responsabilidad es poner ese saber a disposición de la comunidad de la forma más expedita posible. Eso es lo que hacemos a través de esta campaña”, dijo la directora de Comunicaciones Corporativas, Liliana Guzmán.