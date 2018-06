Opinión 22-06-2018

Valentín Letelier: precisiones necesarias

El Heraldo del 20 de junio pasado, trae el homenaje rendido en buena hora por el Liceo que lleva su nombre, al ilustre pensador Valentín Letelier, en los 99 años de su fallecimiento. Interesante y del mayor encomio lo que realiza la dirección y cuerpo docente de ese, nuestro ex liceo.

Sin embargo, en el muy ameno “conversatorio” que tuvimos con los jóvenes docentes de historia de ese plantel y en el Seminario de Patrimonio efectuado en días pasados, en el Salón del Municipio, junto al escritor Manuel Quevedo Méndez en cumplimiento de los inéditos objetivos culturales del actual Alcalde, tocamos el tema de Letelier y la exacta verdad de su aporte al país.

En primer lugar, Valentín Letelier no es fundador del Instituto Pedagógico, sí su inspirador. Son dos instancias precisas y diferentes.

Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: el martes 17 de septiembre de 1889 el Presidente Balmaceda asistió a la entrega de premios a los alumnos del Instituto Nacional y la Universidad de Chile. En esa ocasión, Letelier, Profesor de la Universidad de Chile y entonces de 37 años de edad, fue elegido para pronunciar el discurso de fondo en la ceremonia.

Cabe precisar que Letelier había sido enviado a Alemania por el gobierno del Presidente Santa María como Secretario de la Legación en 1881. En esa ocasión conoció la realidad educacional de ese país y a su regreso, en 1885 sugirió a las autoridades del país diversas modificaciones. Ya se debatía, aunque confusamente, la idea del Instituto Pedagógico.

En su pieza oratoria de la entrega de premios ya citada, Letelier deslizó dos conceptos: Una, que todo gobierno tenía como primera finalidad educar (de ahí su expresión de “gobernar es educar”) y la otra, hacer realidad “unos dos nuevos proyectos que se trata de llevar a cabo, el de un curso de administración y política y el de un “seminario pedagógico””.

Balmaceda bien pudo no haber acogido esta sugerencia. El país atravesaba por una grave crisis donde el fantasma de la revolución estaba en el horizonte, pero su Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Julio Bañados Espinosa, allanó dificultades, reunió recursos y llevó al Mandatario el decreto 1113 del 29 de abril de 1889, donde resolvía en su primer artículo:

“Créase en Santiago un Instituto Pedagógico destinado a formar profesores de Instrucción secundaria”.

Y en el artículo 28, expresaba que “El alumno que salga aprobado en el examen general recibirá un diploma del Supremo Gobierno que acredite su título de Profesor de Estado”.

Esto hizo que, durante varios años, se llamase a Bañados Espinosa, “el padre del Instituto Pedagógico”, lo cual evidentemente, no es justo.

En consecuencia, corresponde a Valentín Letelier ser, como se ha dicho, el inspirador (pero no ejercer el acto fundacional) de este establecimiento, cuya vida duró hasta 1981, en que una absurda disposición del gobierno de la época, lo cerró para dar paso a otro organismo.

Ahora bien, la Federación de Estudiantes de Chile fue creada por Valentín Letelier, siendo rector de la Universidad de Chile, el 21 de octubre de 1906 (no 1909 como se expresa) teniendo como finalidad, “defender los derechos y representar las opiniones de la Universidad de Chile y para brindar asistencia social a los trabajadores y los desposeídos”. Sin embargo, no tardaron los alumnos en enfrentar a los propios estamentos de la Casa de Estudios, incluido el rector Letelier, quien dimitió en 1911.

El primer presidente de esta organización estudiantil – inédita en su tipo en América latina – fue José Ducci Kallens, de tendencia liberal, más tarde destacado médico y fundador de la radiología en Chile. Vicepresidente fue el talquino Carlos González. Uno de los actos políticos más trascendentes de la Federación fue el apoyo dado al estrecho triunfo del linarense Arturo Alessandri Palma en las elecciones presidenciales de 1920.

En las imágenes incluimos los textos del discurso de Letelier, original en nuestros archivos y publicado en los Anales de la Universidad de Chile, tomo 78 de 1888.

La expresión “Padre de la Educación Chilena”, esculpida en la piedra de su tumba, es de nuestra autoría, cuando trajimos sus restos desde un anónimo nicho del Cementerio General de Santiago en 1994, toda vez que otras sugerencias eran “primer jurista chileno” o “forjador del orden constitucional de Chile”. Pero estimamos que la gestión pedagógica del ilustre linarense trasciende en el tiempo.

Una línea investigativa de especial interés, son los valiosos aportes que hizo Letelier al Liceo de Linares, mientras fue Rector de la Universidad, en la época en que la educación era regida y administrada por esa Casa de Estudios, de lo cual hablaremos en otra ocasión.