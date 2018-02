Deporte 04-02-2018

Vóleibol: Linares logró contundente triunfo en Talca

Equipo fue dirigido por el cubano Joaquín Planas.

Fueron campeones invictos en el torneo aniversario del Club “Talca Vóley”, en categoría sub 18, varones. Este sexteto es dirigido técnicamente por el cubano Joaquín Planas y tiene como misión principal los Juegos Binacionales.

En este evento deportivo realizado en la capital regional también participaron los cuadros de: Sandia Mecánica de Paine, IRJE de Molina, IMV de Puente Alto, Vóley Talca B, Vóley Talca A y Club Linares.

Los adiestrados por Planas, no tuvieron mayores inconvenientes puesto que no perdieron un solo set, demostrando todo su potencial, habilidades y destrezas alcanzadas durante el año deportivo. Rafael Fuentes, fue el capitán de este equipo que sigue su preparación pensando en los próximos desafíos siendo uno de los principales los denominados Juegos Binacionales.

NOMINA DE JUGADORES



1.-Felipe Jorquera Bravo

2. Juan José Pereira Flores

3. Pedro Ponce Cancino

4. Carlos Fuentes Manquepi

5. Rafael Fuentes Manquepi.

6. Ricardo Pérez Cabello

7. Cesar Molina Larraín

8. Ricardo Bravo

9. Javier Biava Rojas

10. Bastián Vergara Rodríguez

11. José Ponce Cancino

12. Lucas Alfaro Retamal

13. Matías Montecino Aguayo

Aquí algunas imágenes del torneo que lo ganó sin mayores problemas el cuadro linarense.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo