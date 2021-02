¡¡VOLVEREMOS!!

Deporte 10-02-2021

Linares vuelve a los “potreros” Tras la igualdad de Fernández Vial y Colina ni las matemáticas lo salvaron

La opción se perdió con el empate frente a Colchagua

Era la última opción que nos quedaba. Todos esperamos y nos encomendábamos a un triunfo de Fernández Vial, pero por goleada ante Deportes Colina. Pero, no se dio ni lo uno ni lo otro. Al final terminaron igualados a uno. Los del almirante Arturo Fernández Vial, perdieron la gran opción de haber seguido con la ilusión del ascenso. Fue Lautaro de Buin, el equipo que se coronó campeón del torneo y que la próxima temporada jugara en la Primera B. Por su parte los dirigidos por Ramon Climent, recibieron un gran balde de agua fría que no solo estremeció a los jugadores, también a la hinchada albirroja que nuevamente tendrá que ver jugar a su equipo en los llamaos “potreros” del futbol chileno.

Sin ser general después de la batalla, pero las cosas se hicieron mal desde un principio, con un desfile de técnicos y con malas decisiones que se tomaron en el arranque del torneo. Con dirigentes que abandonaron a la institución y la dejaron sumida en problemas económicos. Con el famoso gallito entre la Corporación y la Sociedad Anónima Deportiva, quien tenía más fuerzas. Al final las peleas no sirvieron de nada, porque la institución nuevamente deberá jugar en Tercera.

A ello también agregamos lo de la Pandemia, con casos de Covid 19, que complicaron a los jugadores en varios pasajes del torneo. La programación de partidos seguidos después de esta situación, literalmente líquidó a un plantel muy exiguo que tuvo Linares. El no jugar en el estadio Tucapel Bustamante, fue otra de las garantías, que se entregaron. El estadio no fue autorizado, pero nadie hizo nada para cambiar la historia. A pesar de todos los inconvenientes, el equipo se la jugó en la cancha. En una división que es totalmente distinta con Deportes Linares, que era una de los planteles más débiles del torneo.

Pero, una cosa es clara. Se necesita el apoyo de empresarios, de lo contrario era muy difícil que alcanzaran los recursos que dio el municipio. Vale decir, no estamos preparados para tener futbol profesional en nuestra ciudad, porque no tenemos recursos económicos y un estadio que reúna las características que necesita un elenco en esta categoría. Una triste realidad, pero que debemos asumir, aunque nos duela.

Llegamos al último partido ante Deportes Colina, sin ninguna opción. Aunque Deportes Linares, gane, no alcanza al cuadro de la región metropolitana. En la otra llave Deportes Concepción, tiene la gran oportunidad de salvarse si le gana a Vallenar, de lo contrario, también descendería. Claro, que se daría algo muy curioso si bajan los penquistas, los dos equipos que lograron el ascenso, perderían la categoría. En este caso convengamos que Deportes Linares, ya está descendido.

Habrá que aferrarse de todo, en un campeonato que fue muy anormal, por todas las situaciones antes descritas. Hasta el alcalde Mario Meza, envió un mensaje al Senador Galilea, para que pueda interferir con Pablo Milad, el mandamás del organismo rector del futbol nacional, donde manifiesta que la ANFP, esta facultado para que los clubes de Segunda División, puedan mantener la categoría, es decir no descender. El comunicado también, explica los inconvenientes de la Pandemia y sus efectos en la institución. Esperamos que por lo menos por secretaria, como paso el año pasado con clubes de Primera A, se pueda concretar con esta Segunda División, que sigue siendo el patio trasero del futbol chileno, puesto que no recibe ninguna ayuda económica y la s instituciones deben cumplir sagradamente con todos los compromisos.

El famoso artículo que nos podría salvar

Existe una mínima posibilidad que depende exclusivamente del Directorio de la ANFP, que señala lo siguiente “El Directorio de la ANFP, por mandato unánime del Consejo de Presidentes, esta facultado para modificar el artículo 86 de las presentes bases. Dicha decisión deberá ser comunicada por el Directorio de la ANFP a los clubes participantes mediante correo electrónico y su decisión, se entera parte integrante de las presentes bases desde el momento de la comunicación recién indicada y su publicación en la pagina web de la ANFP, sin recurso ulterior alguno.



