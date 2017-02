Política 14-02-2017

Ward (UDI) y fideicomiso ciego de ex presidente Piñera: “la tesis de una eventual irregularidad se cayó”.

Luego que el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, declarara ante la Comisión Investigadora por el Caso Bancard que el fideicomiso ciego del ex presidente Piñera planteaba la eventual posibilidad de obtener información sobre sus inversiones, el diputado de la UDI Felipe Ward afirmó que “esto no significa que así haya ocurrido”.

Ward explicó que “el fideicomiso del ex presidente estuvo incluso por sobre lo que establecía la ley y se corrigió a la baja. El superintendente señaló que en función de sus facultades no es posible detectar anomalías. Y si bien el fideicomiso fue corregido, lo que hizo el ex presidente Piñera en su fideicomiso original fue ir más allá de la ley y cortar cualquier posibilidad de información sobre las inversiones. Eso se hizo en el fideicomiso original”.

“Luego el superintendente aclaró que esto fue corregido a la baja, es decir, menos de lo que establece la ley en función de que la normativa general le entrega la posibilidad al ex mandatario para requerir esa información”, sostuvo.

Felipe Ward subrayó que “el problema de esta comisión es que nació muerta, pues desde un principio intentaron probar irregularidades que no existen. De hecho, el propio director impuestos internos descartó la semana pasada la posibilidad de irregularidades”.

Y es que a juicio de Ward, “ya que no han podido detectar irregularidades, algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría se están afirmando en esta posibilidad que en la práctica no ha sido probada”.