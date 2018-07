Opinión 24-07-2018

Y, ahora, que CONAF pase al banquillo…

Las acusaciones por irregularidades financieras en diferentes instituciones del Estado no se detienen. Diríase que donde la Contraloría pone el ojo salta una liebre. Una liebre inmensa y sucia, nada fácil de cazar y poner en vinagre. Aún ciertas instituciones consideradas entre las más importantes se han visto comprometidas por hechos, circunstancias o políticas que permanecieron bajo la alfombra por largo tiempo y que, al punto, no han podido continuar escondiéndose. Nuestra ciudadanía, con toda razón, observa atónita.

Hasta hace no mucho creíamos que nuestro país era el menos corrupto de toda América y, quizás, de los menos en el mundo. Cuando llegaban terribles noticias de corrupción en otro lares, repetíamos como dogma de fe: “En Chile estas cosas no suceden ni pueden suceder ”.

Nuestra democracia tenía muchos defectos, de diferentes órdenes, pero la creíamos una democracia de manos limpias. El conocimiento sucesivo de hechos escandalosos ha terminado por colocar en entredicho esa convicción y, un hondo dolor moral, recorre silencioso el nervio central de nuestra sociedad. La desconfianza se ha apoderado de la mentalidad de los chilenos, y muchos son los que han dejado de creer en nada ni nadie.

Bien se sabe – sin necesidad de repetir el inventario trágico de acusaciones hasta ahora conocidas – que las graves irregularidades financieras o económicas no son, sin embargo, las que mayores heridas infecciosas están provocando en nuestro cuerpo social. Hay por otra parte fracturas todavía más profundas que están minando la Fe de nuestra gente en personas e instituciones en las que la existencia de los horrores denunciados eran impensables.

Esta semana ha sido llamada al banquillo de los acusados otra institución de sensible gravitación para nuestras Provincias del Maule-Sur : CONAF. De ella depende en un grado decisivo la actividad de la madera en sus diferentes manifestaciones, rubro agropecuario pilar de nuestra economía regional.

El Ministro de Agricultura, ha denunciado públicamente la existencia de “una serie de irregularidades y gastos sin financiamiento en el presupuesto del servicio, señalando como cifra del déficit la suma de $26.114 millones de pesos”; y, ha dicho que "por supuesto que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque este dinero es de todos los chilenos, y no podemos permitir que en la administración pública, en un tema tan importante como es combatir los incendios del país, se administren tan mal los dineros y se cometan este tipo de irregularidades".

Nuestras Provincias que comprenden parte importante de sus territorios en los sectores de costa, conocen en carne propia los terribles efectos de los mega incendios experimentados en los últimos veranos en nuestra zona. Precisamente, de CONAF depende la prevención, control y combate de estas catástrofes.

¿En qué condiciones se encuentra realmente esta corporación para cumplir al presente sus fines principales?... Según se desprende de los antecedentes entregados por el Ministro de Agricultura y la Diputado Presidente de la Comisión de Agricultura, CONAF no se encontraría actualmente en condiciones de cumplir con mínima eficiencia sus obligaciones institucionales primordiales.

Se ha dicho que Conaf necesita un presupuesto anual de $90 mil millones para poder operar; pero que en las últimas dos temporadas de incendio han tenido que desembolsar $53 mil millones, pese a que no se pueden gastar más de $30 mil millones. Por esto se habrían visto obligados a solicitar un préstamo al Ministerio del Interior que posteriormente deberían rendir.

Al paso que vamos, la situación general de nuestras Provincias del Maule Sur se nos irá poniendo cada día, más y más, color “castaño oscuro”.

Luis Valentin Ferrada V.