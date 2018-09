Opinión 16-09-2018

¿ Y los leones de nuestra Plaza de Armas?

“ La ignorancia es atrevida “ Domingo Faustino Sarmiento

Cuando una persona no está segura de algo, hay que preguntarlo y confirmarlo, esto es elemental ¿ verdad?

Antes de entrar en materia, que dice relación con nuestra interrogante, permítame recordarles que son los “ trofeos de guerra” pues nuestra inquietud, tiene relación con < trofeos> pues, siempre se ha dicho que las estatuas de mármol que están en nuestra Plaza, son trofeos traídos desde el Perú en la llamada Guerra del Pacífico. Si bien es cierto, quizás no tienen en si un gran valor intrínseco, pero, si lo tienen en el aspecto simbólico, dado que fueron traídos como “ botín de guerra” aceptado mundialmente para las fuerzas triunfantes.

Al respecto ,vale recordar que nuestro Ejército chileno durante la ocupación de Lima ( Perú) en 1880, en la guerra antes enunciada, trajo a Chile una gran cantidad de libros sacados de la Biblioteca Nac. Del Perú. Posteriormente ,fueron devueltos aprox. 3 mil, como gesto de hermandad. Junto con lo anterior, se trajeron cuadros pictóricos de gran valor, adornos, armamento y equipo militar, ganado, etc. Incluso al Monitor Huáscar, que aún permanece en Talcahuano, capturado en el Combate de Angamos en 1879.

Como parte del botín, escuché desde mi infancia que fueron traídos hasta nuestra ciudad de Linares varias estatuas de leones, tallados en mármol que eran nuestra admiración y nos servía para recordar a nuestros compatriotas que dieron sus vidas en dicha guerra .

Lo anterior, lo comprobé al leer un art. del miembro de la Academia de la Historia, profesor Dn. Jaime González Colville, autor como ya es sabido de la esperada “Historia de Linares”. En parte de su art. pude leer que “ entre 1892 y 1894 siendo Intendente de Linares don Narciso Tondreau, se trajeron los leones a nuestra ciudad. Por influencia de don Francisco Ferrada y del padre del escritor Federico Gana, entonces dueño del fundo El Rosario, se envió uno a Yerbas Buenas. Este fue puesto en la plaza sobre un pedestal, con una leyenda alusiva a la Sorpresa de Yerbas Buenas, en abril de 1913 ( Su fotografía puede verse en el libro “ Historia de Linares Pág.77) Hoy, inexplicablemente no está y se dice que será reinstalado” . Según González Colville “ Dos leones fueron puestos en la Plaza de Linares y entre ellos habló don Arturo Alessandri cuando visitó Linares en su primera Presidencia”. O sea, nos confirma que “ faltaría uno” dado que uno de los dos que había, puede ser admirado hoy en el costado oriente de la I. Municipalidad .Creo que es el que estaba ubicado primitivamente, en el paso peatonal de M. Rodríguez con K. Moller.

Otro “ estaba” en la plazoleta “ R. Belmar S.” frente al liceo María Auxiliadora ( K. Moller esq O´´higgins)…desapareció…….sencillamente desapareció ,¿ Por orden de quién? Y ¿ Dónde está hoy? Pregunté……y un funcionario municipa acotó que al parecer estaba en una bodega Municipal ( salida a Batuco) otro dijo, que al parecer lo estaban reparándolo, por los destrozos recibidos por alguien o algunos personajes que actúan solo por dañar.

Si es así, ojalá el escultor apure su labor, pues, lleva años en esa tarea.

Otra de las estatuas de un león, está en la Alameda ( desde hace años) pero…..está. A mi parecer faltaría uno, hablo …de los que estaban en la Plaza.

Además de mi pregunta sobre la actual ubicación de la estatua del león faltante, pregunto en voz alta ¿ esos bienes inmuebles están inventariados en alguna parte y cómo es posible que alguien los traslade así como así no más y por orden de quién?

¿ Por qué es mi temor sobre estas obras de arte? Está fundamentado dado que años atrás “ alguien” ordenó sacar desde el monolito de Rotary Club que generosamente donó para adornar la entrada a Linares, una estatua .Creo que se llama “ La diosa Diana y el cazador” Fue ubicada recientemente por un socio rotario y el Director de la biblioteca municipal……….en el recinto del Hotel de Panimávida. ( Hay fotografías al respecto) ¿ Cómo obtener su devolución a dicha institución y su lugar de origen? Pero, ¿ quien hizo la donación y traslado de algo que no le pertenece? Y ¿ a quién se le donó? Creo que no habrá respuesta a esta usurpación y abuso -Así de simple, amigos míos.

Personalmente NO quiero más pérdidas de bienes materiales, que son parte de la memoria histórica de nuestra ciudad, Memoria de que tanto se habla, pero que muy pocos cuidan y aumentan.

Perdimos la casa donde nació nuestro gran Presidente, hijo de Linares, General Carlos Ibáñez del Campo, ubicada en la primera cuadra de calle Independencia ( Nº 77).Se dijo que una institución formada por él, la iba a adquirir, que los familiares descendientes no querían venderla, que pedían mucho…….finalmente el terremoto del 2010 la echó abajo y….perdimos un patrimonio de Linares.( Ver fotografía en “Historia de Linares” pág 136 del historiador Jaime González Colville).

¿ Qué pasó con la casa habitación del gran pintor don Pedro Olmos y esposa? Excusas y más excusas, Finalmente ninguna institución la compró y…….se perdió. ¿ Quién da la cara por eso? Vulgarmente contestaremos “Moya”.

Se habla de adquirir la ex Casa Cuéllar, lugar donde pernoctó Bernardo O’higgins, famoso por el Peumo de la Gloria que algún inteligente mandó cortarlo .Ya no existe, pero si está parte de la casona. Un ex Parlamentario que gusta del arte, de la historia , tiempo atrás, en una breve conversación, nos contó que él estaba en trámite con los descendientes y que la Municipalidad no ayudaba ni con material ni mano de obra .Eso fue aprox. dos años atrás. Su entusiasmo al parecer decayó o eran solo fantasías ,pero, lo cierto es que dicha casa está cayéndose parte por parte y………esta reliquia desaparecerá ,como los antes mencionado .Creo, que si hubiera estado en Talca, por ejemplo, ya estaría habilitada ,porque a nosotros los linarenses NOS FALTA empuje, decisión y por sobre todo más amor al terruño y conservación de las reliquias de valor histórico y sentimental.

Ojalá esté equivocado-…….ojalá..

BIBLIOGRAFIA: Art. del historiador Jaime González Colville sobre saqueo chileno en el Perú.( Oportunamente y con su autorización daremos a conocer).



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista