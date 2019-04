Opinión 07-04-2019

¿ Y qué fue de nuestra juventud?



“ La juventud NO es un tiempo de la vida, sino un estado del espíritu”

Mateo Alemán.

La vida es un proceso y como tal, va quemando etapas. Algunas desgraciadamente quedan como malos recuerdos. Es así como se dice comúnmente que los adultos que hoy somos “ solo vivimos de recuerdos”, pero,¡ caramba que a veces es lindo recordar, añorar el pasado.! Sobre todo hoy cuando vemos a nuestros jóvenes que a nuestro parecer no van por la senda correcta y viven solo….el presente.

Claro está y partamos de la premisa que muy pocos conocen del pensamiento de la juventud sobre como ellos captan el sentido actual de la vida. Tampoco nadie puede buscar por ella , ni nadie puede hacer nunca lo que ella se ha propuesto hacer.

Creemos al respecto que para que la actual juventud pueda desarrollarse bien, debe tener patrones dignos de modelo. ¿ Y los padres actuales, los adultos de hoy ,podrán ser dignos de imitar, como nosotros en nuestro desarrollo, tratamos de imitar a nuestros progenitores, que tenían otro concepto de la vida y una moralidad puesta a prueba en cualesquiera circunstancia?.

Como docente, tengo la autoridad, para poder conversar un poco con los jóvenes de hoy, entre los cuales están mis hijos y nietos. Les diría : tu existencia auténtica y fructífera, nunca podrá admitir otros representantes. Quizá por lo mismo Sócrates ( siglos a.c) aconsejaba a sus discípulos “ Conócete a ti mismo, sé tus mismo” por ende creo que con ello les quería decir : decídanse a pagar el precio de sus propios sueños y nuca permitas que nadie te los cambie o te los robe.



Estoy consciente que mi propuesta es difícil. Por ello quizás el gran pintor Picasso reconocía que “ cuesta mucho trabajo llegar hoy a ser joven” No puede ser de otra manera ¨” lo que vale, cuesta” Pero ¡ qué alegría siente uno cuando logra lo que se ha propuesto! ¿ O no, dice Ud.?

Jóvenes de hoy, aprendan a ser valientes, a pagar el costo de la verdadera Libertad. Esta palabra en verdad a algunos nos emociona, es tan ansiada, prohibida, traicionada por poderes fácticos ocasionales que han dejado aquí y en todo el mundo solo dolor, separaciones. Orfandad.

Sin embargo, jóvenes de hoy, nunca deben perder la fe, pues siempre de la oscuridad nace o renace la luz y con ello la esperanza y la tranquilidad. Muchos de Uds, jóvenes de hoy ya han dado muestra de empuje y han logrado conseguir después de años de lucha en diferentes frentes, por ejemplo la “ equidad de género” matrimonio igualitario, interrupción voluntario de un embarazo no deseado, etc.

Pero queda todavía un amplio espectro por qué luchar: total gratuidad en la educación ; término o mejoramiento de las pensiones de las AFP, con jubilaciones dignas y ampliación de los beneficios en salud privada y estatal. Ud. piense en otras luchas a realizar apoyados en su vigor juvenil, eso sí, que sin más “ tomas en liceos y U como tampoco destrozos en la propiedad pública y privada”

Por todo lo anterior, creo, que es de vital importancia que desde ya tengan muy claro en sus mentes y en sus corazones, el verdadero significado, el valor y el costo de la palabra Libertad, muchas veces falsificada y deformada.

La verdadera Libertad, amigos míos, es la capacidad de orientar la propia vida hacia los valores más puros y elevados que le puedan dar “ sentido” a la vida, por lo que deben dejar atrás el barato y propagado criterio de que la libertad consiste en hacer lo que a uno de da la gana.

Eso amigos míos tiene un nombre y es simplemente “ libertinaje” que es una parodia de la verdadera libertad. La auténtica Libertad es una conquista, por lo que hay que dejar de vivir de caprichos y optar por definir metas más elevadas en la vida. Habrá pues que tratar de lograrlas, pagando el precio que sea.

Por eso la libertad se construye día a día, con decisiones coherentes, con “ proyectos de vida que cada cual debe delinear.

No basta con decirse, pues uno a si mismo que es libre. Habrá que preguntarse ¿ Para qué quiero libertad ?Una respuesta la tenemos en “ El principito” solo existe la libertad de alguien que va a alguna parte……..las pistas invisibles del amor liberan al ser humano”. Esto significa que mientras más altas y puras sean las metas, más libre uno será-





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista