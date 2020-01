Policial 05-01-2020

Yerbas Buenas: En incendio de pastizales en predio agrícola impiden paso de Bomberos

Un confuso episodio vivieron vecinos del sector Lo Castillo y Bomberos de la comuna de Yerbas Buenas, antes de la medianoche del viernes

Los voluntarios acudieron a ese lugar, alertados por residentes de un incendio de pastizal que inquietó por su rápido crecimiento, pero se encontraron que no contaron con acceso para el carro institucional. Se trata de un predio del fundo denominado 3 Esquinas, en donde no se les abrió el portón a los Bomberos ni a Carabineros.

Ayer, se acudió nuevamente al sector, para tomar el procedimiento de rigor, para ingresar la denuncia correspondiente. El incendio no afectó a residencias colindantes.