Opinión 15-01-2020

Yo te respeto



El año 2012, Chile fue testigo de un hecho absolutamente detestable, vergonzoso y repudiable; Daniel Mauricio Zamudio Vera, era brutalmente atacado y torturado por un grupo de jóvenes homofóbicos, costándole su vida a sus escasos 24 años de edad.



Este lamentable hecho significó dar suma urgencia al proyecto de Ley Antidiscriminación, llevado a cabo durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, concluyendo en el año 2012 con la publicación de la Ley N° 20.609, más conocida como “Ley Antidiscriminación” o “Ley Zamudio”, teniendo como objetivo fundamental, instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho, cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.



A siete años de la vigencia de la ley, se han presentado 380 casos de discriminación, siendo las principales tendencias de segregación, la enfermedad o discapacidad (39%), ideología u opinión política (9%) y orientación sexual (7%). Entonces, corresponde hacerse las siguientes preguntas: del año 2012 a la fecha, ¿los chilenos hemos cambiado nuestras conductas?, ¿somos menos discriminadores, más inclusivos y respetuosos?, ¿cómo país, hemos estado a la altura de los cambios culturales, tanto de migración y sociales, que permitan una sociedad más inclusiva?



Para medir nuestra adaptabilidad a todas las transformaciones que hemos vivido como población y como país, hemos puesto a disposición de los chilenos la plataforma web www.yoterespeto.cl, en donde a través de 15 preguntas de no más de cinco minutos, buscamos que todos los ciudadanos puedan ayudarnos a conocer y mejorar como país. Queremos un Chile donde todos seamos respetados, incluidos y participativos. Estamos convencidos de que en Chile no sobra nadie y es por eso que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera está impulsando esta consulta ciudadana que también busca comparar los resultados obtenidos con la primera consulta y así, conducir el desarrollo de las políticas públicas de no discriminación. Además, pone sobre la mesa evaluar el país que queremos dejar a las nuevas generaciones.



Chile ha cambiado mucho y en torno a eso, estamos promoviendo una política de respeto por todas las personas, independiente de su orientación religiosa, política, sexual y origen étnico o racial. Hay que relevar el valor de la diversidad, la riqueza que conlleva la pluralidad y el profundo respeto por la libertad y dignidad de las personas.



Quiero invitar a todos a participar de esta consulta, porque con más inclusión, respeto y no discriminación, avanzaremos a paso firme a ese Chile que soñamos y queremos, el Chile que buscamos entregarle a las futuras generaciones, unidos, respetando y valorando las diferencias, porque definitivamente, nos queda mucho Chile juntos.





(Jorge Guzmán Zepeda, Secretario Regional Ministerial de Gobierno de la Región del Maule)