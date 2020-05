Y…….uno sigue aprendiendo

Opinión 03-05-2020

“ Son elocuentes aquellos que pueden hablar de cosas sencillas con profundidad. De grandes cosas con dignidad y de cosas moderadas con templanza”, Cicerón.

No solo en una ocasión, sino en varias oportunidades mis crónicas van dirigidas al “ aprendizaje” permanente, misión que debiera orientar a todo individuo. Lo hago, por mi profesión de profesor Normalista, a la que dediqué la mayor parte de mi vida. Por lo mismo siempre he dicho que el ser humano nunca deja de aprender y así es, lo compruebo hoy mismo cuando ya entré a la categoría de “ adulto mayor” sin eufemismo: “ Anciano; Viejo”.

Acabo de ver un video del escritor colombiano Rodrigo Valencia, quien en su habitual lenguaje sencillo y ameno, nos entrega pensamientos que, no son nuevos, pero están bien explicados. Veamos un ejemplo, textualmente dice: “ Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Uno también aprende que el Amor no significa acostarse y que una compañía no significa seguridad y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas y…….uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza en alto y los ojos abiertos.

Y……uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porqué el terreno del Mañana es demasiado inseguro para los planes y los futuros tiene su forma de caerse por la mitad”.

Como Ud. ya se habrá dado cuenta, nunca escribo sobre mi vida personal. Al respecto estimo que ésta es solo mía y quizás a nadie la interesa leer o conocer vidas ajenas. Tendría mucho que decir sobre mi esposa, hijos y nietos, temas que serán valorados por los propios afectados, pero ¿ a los demás les interesa algo de lo mío? Creo que no, pero últimamente estoy leyendo en la prensa verdaderos “ panegiricos” donde desnudan una separación matrimonial y se exalta al máximo a algún familiar. En el fondo algunos escriben por ramplonería y solo por vanidad. Al respecto creo que lo privado es privado y como tal, debe quedar solo allí, sin importar la opinión de conocidos y amigos que felicitan solo con el ánimo de darse a conocer por las redes sociales.

Obviando todo lo anterior, no me apartaré del impulso que me insta a seguir escribiendo sobre asuntos útiles, prácticos, para todos, que interese al lector y lo haga meditar. Por ejemplo, ahora os invito a pensar sobre el HOY y el Mañana que creo, a todos nos preocupa e interesa. Sobre los derroteros del vivir, sobre el cómo buscar el Amor, la fraternidad entre los hombres. Sobre el libre examen, la tolerancia, la amistad y otras tantas virtudes que estamos todos llamados a cultivar.

Dicho lo anterior, prosigo mis pensamientos, aludiendo esta vez, al cultivo del Alma y del Espíritu, palabras que como Ud. ya sabe, no son sinónimas y …….se las dejo como tarea para que investigue el porqué..

El cultivo del espíritu es personal y debe “ nacer “ como iniciativa propia y a nuestro parecer posee una sola solución: “ Se hace o no “ así de sencillo. Si uno tiene interés de conocer, de saber más, lee, escucha, investiga, conversa. Solo así se cultiva el jardín del conocimiento y obtendrá como recompensa momentos de alegría, satisfacción y bienestar en general.

Al respecto, leí años atrás que el “ ignorante “ el iletrado, por decirlo así, también es feliz en su ignorancia. Ve Ud. que existen temas para conversarlos sin tocar asuntos familiares que repito “ a nadie les interesa” a nadie, pero siempre existirán personas, familiares que a pesar de todo nos querrán con nuestros defectos y ello, por consiguiente producirá “ felicidad” a dichos escritores.

Creo que el estar solo debe ser una de los peores tormentas sociales, por lo que el tener con quien conversar, sirve a la persona para vaciar sus sentimientos, actitudes y afectos.



René Recabarren Castillo

Profesor Normalista