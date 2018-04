Opinión 29-04-2018

1º de mayo para TOD@S!

"Aunque había una nube sobre mi futuro, encontré, para mi sorpresa, que disfrutaba más de la vida en el presente de lo que la había disfrutado nunca", así Stephen Hawking hablaba de cómo enfrentó su discapacidad. Una frase elocuente y clara para entender que la discapacidad no veta la vida, sino que nos da la oportunidad de verla con otra mirada.



Este 1º de mayo quiero conmemorarlo a partir de estas palabras, valorando que en Chile hemos dado un gran paso para que todas las personas con discapacidad puedan vivir su presente y disfrutarlo a cabalidad. La Ley de Cuotas, se ha convertido en una herramienta para abrir puertas, dando una oportunidad concreta a la inclusión. Por primera vez en Chile podremos decir que el derecho al trabajo es para tod@s, sin exclusiones.



Pero también debemos tener claro que este logro lleva aparejado importantes desafíos que debemos asumir como país.



Según cifras del Ministro del Trabajo solo el 39.3% de las personas con discapacidad se encuentra trabajando. Un primer desafío es aumentar estos porcentajes con políticas públicas claras. Por ejemplo, con empleos que apunten obligatoriamente a las competencias de las personas con discapacidad, pero también a generar capacitaciones acorde a las necesidades del mercado laboral y mediaciones que permitan una inclusión exitosa.



En este punto, quiero recordar una encuesta de Key Clouding realizada en la Región del Bío Bío a 300 ejecutivos respecto a la implementación de esta Ley. Si bien el 80% la valoraba, el principal temor era no poder cumplir con ella ¿La razón? Falta de infraestructura, desconocimiento de los empleadores para establecer relaciones laborales con personas con discapacidad y el no contar con perfiles de trabajadores según sus necesidades.



Estos temores tienen mucho de desconocimiento. En mi experiencia de más de 30 años con Fundación TACAL tengo la convicción que la inclusión hay que vivirla; hay que darse la oportunidad de abrir las puertas, asesorarse y darse cuenta que al final del día todos somos simplemente personas… solo así se derriban mitos y prejuicios y se puede vivir el presente tal como enunciaba un brillante Stephen Hawking.



(Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL)