Policial 10-10-2020

100 clases cumplió programa entrena en casa con la atleta máster Evelyn Ortiz



La deportista de Curicó coordina desde su hogar en tiempos de pandemia, entretenidas clases a distancia para fomentar la actividad física y el deporte. Como atleta activa, se prepara para el Campeonato Mundial en pista Cubierta a realizar en abril de 2021. La atleta máster tiene el récord sudamericano en los 800m planos con 2´15”.

Tremendamente complacida por haber llegado a impartir la clase 100 del Programa #EntrenaEnCasa del Mindep-IND se manifestó la récord woman de los 800m planos categoría máster (marca de 2´15”), Evelyn Ortiz.

Desde que se desató la pandemia por Covid-19 y a través del Facebook institucional, la deportista ha venido desarrollando estas jornadas de actividad física virtuales, ayudando a los seguidores a mantener y mejorar su condición física.

También han servido como apoyo a enfrentar el estrés y la ansiedad.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “este programa del Mindep-IND nació para motivar a las personas desde sus casas a seguir entretenidas rutinas de ejercicios que proponía la profesora de educación física, atleta máster, Evelyn Ortiz. Sus clases llegaron a emitirse cumpliendo un total de 100 emisiones, ejecutadas durante las tardes, hombres y mujeres se fueron conectando desde sus celulares o computadores para seguir a nuestra deportista y hacer más relajada sus vidas en este tiempo de Pandemia. Estas clases online están alojadas en las redes sociales del Mindep-IND en donde se pueden encontrar a la hora que las personas interesadas estimen conveniente verlas para seguirlas”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

A partir de esta experiencia, profesores y monitores de los Programas Crecer en Movimiento y Deporte de Participación Social del Mindep-IND, se han sumado presentando sus propias clases de promoción de la actividad física y deportes, además de charlas relacionadas a deportes específicos y sesiones de yoga integral, entre otros.

Sobre este tiempo haciendo clases para el Programa #EntrenaEnCasa, la atleta Evelyn Ortiz explicó “lo que más rescato de este programa, es la facilidad que se dio a la gente de poder realizar actividad física de manera gratuita, en su hogar, sin implementos, es decir, totalmente accesible para cualquier persona. El objetivo se cumplió el lograr cambiar el estilo de vida de las personas, lo que me tiene muy contenta por contribuir a que esto sucediera”.

Entrenar en casa y mirando una clase online, generó novedad.

Una modalidad distinta y a la cual las personas se acostumbraron, reconoció la profesora de educación física, Evelyn Ortiz “lo más complejo fueron las fallas técnicas cuando se cae el internet, el desfase que se produce por la señal y el hecho que uno no ve a los alumnos y alumnas cuando uno está ahí. Hay que tener mucho histrionismo y ser muy cuidadosa con las indicaciones. Explicar y ejecutar bien los ejercicios. Colocarse en el lugar de ellas que te están viendo. Clase a clase, se fue mejorando desde la logística, hasta desarrollar los ejercicios y se han concretado felizmente estas 100 clases”, añadió.

En el plano deportivo, Evelyn Ortiz retornó a sus entrenamientos a la posta sintética del Estadio Bicentenario La Granja “pensando para el próximo año participar en los Juegos Odesur Máster, programados desde el 10 al 21 de marzo en Santiago y el Campeonato Mundial Máster en Pista Cubierta del 6 al 12 de abril en Edmonton, Canadá. Son los dos grandes eventos que estoy preparando. Pronto tendré un lugar para entrenar en Santiago y esperar que los gimnasios abran para hacer trabajo de fuerza. Todo esto me tiene muy ilusionada de preparar una temporada que se ve súper cerca”.

Para los Juegos Odesur Máster, se espera la participación de unos 5 mil deportistas en 11 disciplinas provenientes de 15 países.