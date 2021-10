Deportes 03-10-2021

100 kilómetros recorrerá la gran Regata del Maule



*Retorna la antigua competencia que data de 1947 desde Talca y a través del majestuoso Río Claro, siguiendo la travesía por el imponente Río Maule hasta arribar al balneario de Constitución, lugar de amor.





A escasos metros del Puente sobre el Río Claro, se lanzó oficialmente la Gran Regata del Maule que se reactiva con todos los protocolos sanitarios correspondiente y gran entusiasmo del Comité Organizador.

Se espera la presencia de deportistas provenientes de todo el país.

El magno evento tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre.

Para el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, Sebastián Pino Sáez “desde el año ´74 es que se realiza esta actividad. A final de mes se retoma y estamos muy felices como Mindep-IND, pues esta iniciativa tiene un sello regional y no podemos estar afuera. Estamos apoyando con todo lo que necesitan para tener un buen torneo. Para esta oportunidad, tenemos grandes exponentes así que esperamos tener una verdadera fiesta”.

La largada quedó establecida para el sábado 30 de octubre a las 09:00 horas desde el balneario Río Claro, siguiendo en curso del afluente destino al Río Maule frente a Constitución.

Se cubrirán 100km en una competencia reservada para las categorías júnior, sénior, máster K1, K2 y mixto.

La Secretaria de la Federación chilena de canotaje, Mónica Hernández Carreño, indicó “estamos en la cuenta regresiva para que inicie la Regata del Maule. Hace dos años que no la tenemos, así que están todos cordialmente invitados a disfrutarla, pues el rio es de todos y hay que sacarle provecho. La federación tiene clubes de todo Chile y todos fueron invitados, así que será una tremenda fiesta”.



14 CATEGORÍAS



La Gran Regata del Maule, es considerada el evento acuático más importante en el país, aseguró el Organizador de Gestión, Maximiliano Cifuentes Herrera “ha sido un desafío interesante, llevamos harto tiempo trabajando en esta actividad. La idea es impulsar la actividad física y turística de la región. La apertura de 14 categorías nos posiciona como el evento más grande a nivel nacional histórico y eso nos tiene muy contentos y con un tremendo desafío de que salga todo bien”.

Se competirá en las modalidades kayak olímpico, kayak de travesía, kayak océano, sit on top, canoa polinésica, para canotaje y stand up paddle, entre otros.

El seleccionado nacional de para canotaje, Franco Gutiérrez, agradeció la apertura de espacios competitivos “muy feliz con la vuelta de la Regata, pero por sobre todo, porque en esta ocasión incluye al para canotaje. Cada día somos más los que nos estamos sumando a esta iniciativa. Esperamos tener una regata bien entretenida”, expresó.

Los puntos de control de la Gran Regata del Maule, se establecerán en las localidades de Corinto, Curtiduría, González Bastías y Banco de Arena, circuito del reconocido Ramal Constitución.