Opinión 05-09-2020

100 metros planos





Todos anhelamos un país libre, justo, inclusivo y meritocrático, algunos lo ocupan como un caballito de batalla para sectores de la política (cualquiera sea). Sin embargo, estas 4 simples palabras son la base para un Chile en donde todos podamos ser libres e iguales.

Un país en donde todos tengamos igualdad de oportunidades, y para lograr lo anterior, debemos tener condiciones mínimas de desarrollo personal y social, que nos garantice igualdad de derechos, igualdad ante la ley y ciertos grados de equidad, en donde todos podamos presentarnos ante el resto como iguales y en las mismas condiciones, sin importar su condición socio económica.

Existen muchas teorías sobre una sociedad ideal, sin embargo y lo que no está en juego, es el rol de las personas y sus objetivos o proyectos personales para vivir en comunidad y lograr ese desarrollo personal, familiar y laboral que tanto anhela, donde nuestra libertad y creatividad sean algunos de los pilares fundamentales de esta sociedad.

El emprendedor hace uso de su creatividad para buscar la libertad y la satisfacción -no solo económica-, sino también la satisfacción personal y profesional de su emprendimiento. Pero lamentablemente, y en muchas ocasiones, no logra su objetivo final, puesto que la carrera de los 100 metros planos no es la misma para todos.

No pedimos correr menos, ni tampoco que nos arreglen los tiempos para ganar, solo pedimos que todos - y sin diferencias - , podamos competir en igualdad y bajo las mismas condiciones que todos los corredores en la línea de partida, es decir, con las mismas zapatillas, misma distancia y también con un entrenador que nos oriente, entrene y nos apoye en cada una de nuestras victorias y derrotas.







(Ni García Ni Núñez)