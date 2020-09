Social 17-09-2020

1.000 pymes serán subvencionadas con programa de bienestar y beneficios corporativos a través de alianza de Corfo, Burn to Give y ACHS



La iniciativa permitirá que 1.000 pymes y sus trabajadores disminuyan el estrés laboral, síndrome que fue declarado enfermedad por la OMS para el año 2020.

A fin de generar una contribución a las pymes y paliar el difícil momento que están atravesando los trabajadores de Chile, Corfo, la ACHS y la start-up chilena Burn to Give, concretaron una alianza que pondrá al alcance de las pymes beneficios que prometen un cambio transformador en los trabajadores y organizaciones, democratizando el bienestar y los beneficios corporativos. El objetivo es incentivar a los colaboradores a alcanzar un mayor bienestar, habilitando y recompensando hábitos saludables y basados en un propósito de impacto social. Esta iniciativa apunta además a disminuir el estrés laboral generado por el encierro durante el 2020.

Es importante mencionar que durante el 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al estrés laboral como una enfermedad y en este contexto las principales soluciones para esta problemática mundial, apuntan a generar hábitos saludables, practicar ejercicio y lograr dejar de lado el sedentarismo.

Es por esto que la iniciativa ofrece a bajo costo, una suscripción a un plan de bienestar y beneficios corporativos que entre otras cosas incluye un seguro de vida que crece con los buenos hábitos, telemedicina, soporte psicológico, nutrición y apps de fitness y meditación.

Burn to Give, la plataforma que llevará a cabo esta acción, convierte los buenos hábitos de los usuarios en donaciones sociales y en una cobertura del seguro de vida que crece día a día. Por cada paso que el usuario dé, su seguro de vida subirá en $1 peso sin ningún costo adicional. Y adicionalmente, cada caloría quemada realizando actividad física se convertirá en una donación social a su elección, ya sea comidas, árboles o agua potable.

“Con esta alianza ponemos a disposición de las pymes de nuestro país una herramienta que puede ayudarlas a mejorar su funcionamiento y productividad, apostando por un programa que incentiva a los trabajadores a mejorar su calidad de vida y a ser conscientes de la importancia de su bienestar, ganando con ello beneficios concretos para su futuro”, comentó Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo.

“En estos tiempos donde la vulnerabilidad se ha hecho presente en todos los ámbitos de la vida, nuestra propuesta pone a disposición de todas las empresas de Chile un producto que permite entregar beneficios, herramientas de bienestar y protección financiera al alcance de todos. Nuestra plataforma busca empoderar a cada persona a llevar una mejor vida, mejorando la salud y disminuyendo el estrés financiero”, explica Eduardo della Maggiora, CEO y fundador de Burn To Give. “Queremos democratizar el bienestar, entregando a las pymes de Chile beneficios a los que antes sólo podían acceder las grandes compañías. Estaremos entregándole a cada colaborador un seguro de vida, telemedicina, soporte psicológico y servicios integrales de fitness, meditación, nutrición y educación de bienestar por sólo $100 pesos al día.”

Para impulsar la iniciativa y con el objetivo de poner a disposición de las empresas información sobre cómo afrontar los desafíos de esta nueva realidad se realizarán tres webinars donde Eduardo della Maggiora, Pablo Terrazas y Juan Gabriel Fernández junto a otros panelistas invitados compartirán prácticas para mejorar el bienestar, la productividad y la innovación dentro de las empresas.

Para finalizar Gabriel Fernández, Gerente de Asuntos Corporativos de la ACHS expresa: “Optamos por asociarnos a Burn to Give y Corfo, y desarrollar estos webinars porque buscamos que las empresas y sus trabajadores mejoren su salud y calidad de vida, al mismo tiempo que protegen a sus seres queridos y generan un impacto positivo en el mundo”.

Los asistentes serán informados de cómo podrán acceder a este beneficio para sus empresas.

Los webinars se realizarán los días 23 y 30 de Septiembre y 7 de Octubre a las 10:00 horas. Para inscribirse debes ingresar a burntogive.com/webinars.