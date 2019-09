Política 12-09-2019

11 de septiembre: En linares se sumaron reflexiones a jornada de recuerdo

En un nuevo 11 de septiembre, a 46 años del Golpe Militar, se realizaron los actos que recordaron a las víctimas de la dictadura, y también el que realizaron los adherentes a Augusto Pinochet.

Las agrupaciones de Derechos Humanos, al mediodía de la jornada de miércoles, se reunieron en el Memorial de Detenidos Desaparecidos en Plaza de Armas de Linares, donde se instaló una ofrenda floral y se exigió Justicia y Verdad.

César Leyton, Presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Linares, indicó que “van a fallecer personas que colaboraron activamente con la dictadura, sin decir la verdad ni revelar los antecedentes que saben sobre el eventual paradero de detenidos desaparecidos. Aquellos que piden compasión con los recluidos por delitos de violación a Derechos Humanos, que piden algunos el indulto o una reclusión domiciliaria por enfermedad, realmente no lo merecen, porque ellos cometieron aberraciones contra opositores sólo por esa condición.”

Los pinochetistas, desde poco antes de las 19:00 horas, se reunían en la Plazoleta “Augusto Pinochet”, ubicada a un costado de la Escuela de Artillería. El diputado Ignacio Urrutia, hoy ex UDI y quien apoya a José Antonio Kast, dejó reflexiones en su calidad de reconocido adherente al extinto General, a través de sus redes sociales, asignando significado ayer a los relámpagos y truenos que se dejaron sentir en Santiago: “Santiago amaneció con truenos y relámpagos. Es el rugido de mi General Pinochet, más vivo que nunca y que recuerda que hace 46 años Chile escogió la libertad y nos salvó de convertirnos en una dictadura marxista como Cuba o Venezuela. Feliz 11 de septiembre a los patriotas”.

Por lo pronto, una jornada donde el contraste de dos visiones chocó nuevamente, dejando en evidencia que es una grieta en la Historia reciente de Chile.