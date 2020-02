Social 22-02-2020

113 familias de Longaví cumplieron su sueño de la casa propia



Después de 16 años, las familias pudieron concretar el sueño de la vivienda propia, un anhelo que se había complicado y que llegó a buen puerto.

Longaví-. Felices y emocionados, estaban las 113 familias que recibieron sus escrituras en manos del Alcalde de la comuna, Cristian Menchaca Pinochet, y autoridades regionales. Las familias son de la Villa San Sebastián, un proyecto social que tuvo inconvenientes con la empresa constructora, y también por algunos factores de organización de los pobladores, pero que finalmente se logró concretar el sueño de cada uno de los vecinos del sector sur de la comuna de Longaví. Al respecto, el Alcalde de la comuna, Cristian Menchaca Pinochet, manifestó que es una alegría inmensa ver que nuestros vecinos puedan obtener sus escrituras, todos sabemos las dificultades que tuvieron en concretar este proyecto, pero agradecemos las gestiones del seremi Gonzalo Montero y por supuesto a nuestra Gobernadora, que estuvo acompañándonos en todo el proceso, “A nosotros nos corresponde como autoridad comunal, estar siempre detrás de los problemas de la gente, sentimos que hemos dado un paso más, y aquí con esfuerzo y trabajo, y el apoyo de la gobernación, y con apoyo del Ministerio de la Vivienda, le ganamos a los problemas”.

Gobernadora, María Claudia Jorquera, señaló que nosotros los apoyamos desde un comienzo, tuvieron muchos problemas administrativos con la constructora, y eso fue alargando los plazos, y hoy día las familias van a seguir creciendo, postulando a nuevos beneficios que le entrega el Gobierno de Chile, “Estamos contentos de haber compartido con estas 113 familias, recordemos que este es un comité que partió hace 16 años, que a lo largo del tiempo fueron cambiando directivas y se fueron desilusionado también, porque no lograban la meta, y hoy finalmente, están recibiendo sus escrituras, luego de un arduo trabajo donde debemos destacar la importancia que tuvo el municipio”

La autoridad provincial, agregó que, “Ellos van a poder seguir construyendo de manera organizada, postulando a proyectos como JJVV, así que agradecer a Serviu porque desde que asumimos como gobierno hicieron suya esta causa y hoy día podemos ver las familias contentas de por fin tener su casa propia”.

Claudio Daneck, seremi (s) del Minvu, manifestó que, “Estas son buenas noticias, hoy día la gente es propietaria de su vivienda, y hoy día las personas tienen nuevas opciones con el Ministerio de vivienda, pueden postular a nuevos subsidios, y les dejamos las puertas abiertas a las familias, para que se organicen y mantengan la unión, y dejarles el mensaje que sigan organizados para que puedan postular a nuevos beneficios”.

Fran Cerda, presidente de la JJVV, señaló que, “Estamos muy felices, ya no vamos estar pendiente de que llegue fin de mes y no tengamos plata para pagar un arriendo, no son grandes proyectos, pero es nuestra casa, es el sueño de cada persona que se está cumpliendo hoy en día, y se agradece que hoy estemos con las autoridades, y que no hayan escuchados nuestras inquietudes”.

Finalmente, María Patricia Salvo, señaló estar, “Muy feliz de poder recibir esta escritura, es un sueño hecho realidad, y estoy feliz en mi casita, con mi esposo y mi hijo”.