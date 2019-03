Social 20-03-2019

125 mujeres de Linares egresan del Programa Jefas de Hogar

Maribel Ramos Contreras irradiaba sólo felicidad al entregar su testimonio de vida luego de conocer el Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH). Por muchos años fue temporera y veía muy lejana la posibilidad de nivelar sus estudios medios y hoy se encuentra estudiando una carrera técnica en un Instituto Profesional.



“He terminado un ciclo que postergue por muchos años y gracias al PMJH lo he podido lograr ahora y estudiando una carrera técnica en Administración que me va a permitir ser una mujer independiente, ya no voy a seguir siendo temporera”, indica con convicción.



Esta es una de las muchas historias que hay detrás de las 125 mujeres que recibieron su certificado de egreso de este programa en la comuna de Linares, acto que se realizó en el Teatro Municipal y que contó con la presencia del alcalde de la comuna, Mario Meza Vásquez y la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Sandra Ulloa Bahamondes.



En la oportunidad el alcalde Meza destacó el empuje, la creatividad y el empoderamiento de quienes estando en el Programa Jefas de Hogar han sabido recibir las herramientas para lograr su autonomía económica y potenciar sus emprendimiento.





Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Sandra Ulloa, junto con indicar que las egresadas inician un tremendo desafío para tener más oportunidades laborales sostuvo que está el compromiso de “trabajar para reducir las discriminaciones arbitrarias y mejorar una deuda en igualdad de derechos, de deberes que afectan a las mujeres. Así que tenemos muchas tareas por delante y sin duda la confianza que han puesto las mujeres en este programa jefas de hogar, nos ayudan como un aliciente más para seguir trabajando por las mujeres de Chile”.



En Linares el Programa Mujeres Jefas de Hogar se ejecuta desde el 2007 y ha apoyado a más de mil quinientas mujeres sólo en la comuna. Durante el año 2018, un total de 150 usuarias participaron activamente en las distintas instancias de aprendizaje en áreas de educación mediante nivelación de estudios básicos y medios, acceso a educación superior y salud a nivel preventivo en distintas especialidades, además de capacitación en oficios, empleabilidad y emprendimiento.