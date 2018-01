Social 31-01-2018

128 familias de la Provincia de Cauquenes han utilizado el Subsidio de Arriendo para acceder a mejores condiciones de vida

El Gobernador de Cauquenes, Gerardo Villagra, junto a la Delegada Provincial de Serviu Maule, Carla Álvarez, informaron que 128 familias de la zona han usado el Subsidio de Arriendo, tanto en su modalidad regular como especial para adultos mayores.

Este apoyo financiero permite a las familias encontrar una solución temporal a su necesidad habitacional, alivianando el presupuesto del hogar y permitiendo que ahorren para la vivienda definitiva.

“Esta es una iniciativa del Ministerio de Vivienda que nos permite ir avanzando en soluciones habitacionales en familias que no teniendo la posibilidad de tener una vivienda definitiva, permite no seguir viviendo de allegados o en situación de vulnerabilidad. Los ayudamos para que vivan en una vivienda digna”, indicó Gerardo Villagra.

“Es una política pública que empieza a masificarse y se visualiza con mayor nitidez, no sólo para Cauquenes sino que también para Chanco, en donde tenemos alguna dificultades para poder desarrollar más proyectos urbanísticos y de vivienda. Esta es una gran noticia y creo que con el tiempo esta política pública se va a expandir y cada día tendremos más cauqueninos y cauqueninas de la provincia que se beneficiarán con esta política”, planteó el Gobernador de Cauquenes.

A la fecha, en la provincia son 128 las familias que han sido seleccionadas con el subsidio de arriendo: 118 en la comuna de Cauquenes, 4 en Chanco y 6 en Pelluhue.

“Son familias jóvenes que postulan a este subsidio de arriendo y muchas de ellas ya están dando el segundo paso, que es obtener una vivienda para toda la vida. Los requisitos son tener ahorro en su libreta, pero además deben estar atentos a los llamados a postulación” revisando periódicamente la página web minvu.cl, puntualizó Carla Álvarez.

“No todas las personas tienen un contrato de trabajo o una boleta de honorarios, que es lo que necesitan para postular. Pero todas aquellas familias que han sido beneficiadas han podido ver cómo aumenta su independencia y cómo les cambia la vida, ya que este es el primer paso para que ellas puedan independizarse y luego postular a una vivienda definitiva”, concluyó.