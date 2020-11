14 jugadores albirrojos deberán realizar cuarentena

Deporte 12-11-2020

Tal parece este año no será fácil para el “depo”. Esta es la segunda vez, que jugadores linarenses dan positivo en los exámenes PCR. Algunos se enteraron cuando estaban en las afueras del Fiscal de Talca. De inmediato se dio cuenta a la ANFP de la situación y fue suspendido el duelo que enfrentaba a dos escuadras que viven un panorama bastante distinto en la Segunda “Profesional”.

En contacto telefónico con uno de los jugadores linarenses, Alejandro Fariña , dijo en relación a este brote de Coronavirus que “ se habían realizado el examen en el estadio Tucapel Bustamante Lastra el día lunes y los resultados se dieron a conocer el martes por la tarde, donde se nos confirmó que hubo casos positivos ya que de acuerdo a los protocolos no se podía llevar a cabo el partido , fuimos separados a Talca y justo los que íbamos en el bus fueron los positivos , pero sin ningún síntoma, solamente a cuidarse que lo es lo más importante, para regresar pronto a la cancha” .

PRESIDENTE

En tanto Mauricio Loyola, timonel de los albirrojos, quien no pudo viajar, dijo que “estuvo siempre al tanto de todo lo que estaba aconteciendo. Tuvimos en la mañana los resultados, donde el 70% del equipo había dado negativo, pero nos faltaban 9 jugadores y se demoró en la entrega el laboratorio y nosotros partimos a Talca, obviamente pensando que el resto también daría negativo. En el trayecto fuimos informados que dieron positivo los jugadores que faltaban. En ese instante activamos todos los protocolos sanitarios y nos comunicamos con la ANFP, para informarles de lo sucedido. Desde ese instante fueron aislados los chicos con Covid 19, algunos se fueron a sus casas y los que son de afuera quedaron en residencias sanitarias para realizar la cuarentena. La mayoría asintomáticos, cuando existen grupos masivos es más fácil el contagio. A nuestros hinchas tranquilidad porque vamos a realizar las cosas como corresponden”.

Cabe señalar que el duelo ante Lautaro de Buin, deberá programarse en una próxima fecha, al igual que los próximos partidos ante Deportes Colchagua y General Velásquez.



