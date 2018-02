Nacional 24-02-2018

15 mil dosis de la vacuna contra fiebre amarilla llegarán la próxima semana

La ministra de Salud remarcó el llamado a no viajar a Brasil si no el viajero no se ha inmunizado.

Mientras son cientas las personas que se agolpan en los vacunatorios para obtener una vacuna contra la fiebre amarilla, el Ministerio de Salud anunció que tras contactos con el laboratorio a cargo, durante la próxima semana llegarán al país 15 mil nuevas dosis del inmunizador.

Pese a esto, la ministra de la cartera, Carmen Castillo, aseguró que se mantiene la alerta para que los viajeros no vayan a Brasil a menos que se hayan inoculado. "Es una sugerencia que estamos dando por el hecho de que la OMS señaló que era aconsejable en los lugares donde está predominando la fiebre amarilla", indicó.

La secretaria de Estado además manifestó que es importante que aquellos que piensen ir a Brasil se vacunen al menos 10 días antes de viajar.