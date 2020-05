Crónica 16-05-2020

17 de mayo Los desafíos de Chile en el Día Mundial de las Telecomunicaciones



En esta materia, el país tiene varias asignaturas pendientes como alfabetización digital, conexión de Internet para todos y ciberseguridad. Estos retos fueron analizados por el senador Kenneth Pugh, quien es experto en estos temas.



La crisis sanitaria del Covid-19 nos ha dejado muchas lecciones, una de ellas es la importancia de las telecomunicaciones y justamente el domingo 17 de mayo se celebra su día a nivel mundial. Una de nuestras deudas pendientes en esta materia es la conectividad digital para más de 18 millones de chileno desde cualquier rincón de Chile. Con el objetivo de contribuir en esta “tarea país”, en abril pasado la Subsecretaría de Telecomunicaciones adjudicó a la empresa Wom cinco de las seis macrozonas del proyecto “Fibra Óptica Nacional”. Este proyecto, que considera un subsidio estatal histórico de más de $86 mil millones y que entrará en operación durante el 2022, contempla el despliegue de 10.000 kilómetros de fibra óptica, beneficiando a 186 comunas.



No obstante, esta iniciativa se queda corta con respecto a todos los desafíos que tenemos en esta materia como las brechas de alfabetización digital, porque no todas las personas saben cómo acceder a Internet u obtener una Clave Única, tan necesaria para hacer los trámites gubernamentales y permisos de Comisaría Virtual en comunas con cuarentena. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un 42% de los chilenos carece de las herramientas básicas para la economía digital. Este problema se acentúa en los adultos mayores y en las personas con menos recursos económicos, por lo que es fundamental generar inclusión digital para que todos los chilenos puedan obtener los beneficios de la conectividad.



Esta misma organización ha informado que Chile es el segundo país con uso de Internet menos variado, mientras en inequidad en los usos está sobre el promedio OCDE, además de que un 12,5% de la población nacional no tiene conexión. Las principales desventajas y riesgos que se desprenden de estos análisis es que tenemos bajas habilidades digitales, alto nivel de trabajos en riesgo de automatización (que algunos empleos de personas sean reemplazados por máquinas o robots) y poco uso de la educación online.



“Sobre este último aspecto me quiero referir, ya que la tele-educación es clave en estos días y debido a la pandemia han quedado al descubierto varias falencias sobre las que el Colegio de Profesores incluso se ha referido en prensa en relación a la poca preparación que tenían los colegios en Chile, el Ministerio de Educación, los alumnos, los apoderados y los propios docentes para enfrentar la educación virtual. En la actualidad, existen 380.000 estudiantes de zonas rurales con bajo acceso a Internet, y aproximadamente, 1.500 localidades en nuestro país están completamente desconectadas. En estos lugares del país es muy complejo llegar con el aprendizaje electrónico (e-learning) y dar continuidad a la malla curricular o al acompañamiento académico como han llamado algunos a este período excepcional”, explicó el senador por la Región de Valparaíso, Kenneth Pugh.



Otro aspecto a destacar es la ciberseguridad, tema que ha sido titular de los medios de comunicación a raíz de las vulnerabilidades que han quedado al descubierto en aplicaciones como Zoom, una de las más usadas por las personas para teletrabajar y comunicarse con sus familias y amigos. Esto no es menor, ya que Chile se ubicó en el quinto lugar de países más propensos a los ciberataques, de acuerdo a la 24 edición del Informe Anual de Seguridad (ISTR) elaborado por la empresa de ciberseguridad Symantec el cual analiza a 157 países y detalla los principales hallazgos alrededor de las amenazas globales, tendencias y motivaciones de los ciber delincuentes. Asimismo, en el Índice de Competitividad Digital elaborado por International Institute for Management Development (IMD) nuestro país se ubicó en el número 42 entre 63 economías evaluadas.



“Considero importante que avancemos como país en estos tres aspectos mencionados antes: alfabetización digital, ciberseguridad y conectividad de Internet que se masificará con la llegada de la red 5G. La mejor manera de celebrar el Día de las Telecomunicaciones es alcanzando un gran nivel de desarrollo en nuestra conectividad, ya que esto nos permitirá ser más competitivos, generar más empleos y estar más cerca de ser un país desarrollado, y, por ende, tener una sociedad más justa y equitativa en que los beneficios del progreso y la Transformación Digital sean recibidos por todos los compatriotas”, concluyó el parlamentario.