Opinión 04-10-2020

18 de octubre



Hay una frase que dice, que el tiempo lo cura todo, ¿pero será tan así? En lo emocional, si no hay tratamiento profesional adecuado podría tender a no curar nada, más bien tendería a incrementar el daño causado. En lo económico, si no se toman las medidas adecuadas en el momento correcto podría tender a incrementar la crisis y las perdidas. En lo político y aquí me detengo un minuto, ad portas del 18 de octubre, se mira con asombro y se aprecia la magnitud de lo ocurrido hace casi un año.

Quien lo iba a creer lo que un grupo organizado de delincuentes conseguiría, digo delincuentes porque no son el millón trecientas mil personas que salieron a la calle a pedir profundos cambios al sistema, mejoras que son reales y necesarias por lo demás, hago referencia a un grupo reducido, pero violento que sabían que era el momento de actuar. Ante nuestros ojos veíamos con incredulidad la preparación, violencia, organización, decisión, odio y un sinfín de actos negativos que ustedes podrán recordar fácilmente y que de seguro muchos pensaran, que no deberían estar entre nosotros personas con ese nivel de violencia.

El actuar violento que un gran número de parlamentarios apoyaban, asistiendo a sus marchas y destrozos, señalando que era la expresión de un pueblo oprimido y postergado, inclusive ocupando la palabra dictadura hacia el actuar del gobernante, si hubiese sido tal, de seguro no habría durado más de un día las protestas. Chile nada de celebrar este 18-10, más bien se debería condenar y con fuerza, a quienes, en primera línea y actores intelectuales, hicieron vivir los peores momentos que se tengan rec recuerdo en tiempos de democracia, así como se quiere sancionar penalmente a quienes nieguen violaciones a los DDHH en un periodo determinado, también deberían condenar a quienes quemaron y saquearon Chile y a sus cómplices activos y pasivos.



(Jorge Pinochet Muñoz)