Deportes 29-09-2021

18 medallas obtuvo la región del Maule en Open Karate Concepción



*Deportistas arrasaron el medallero. Fue el primer campeonato post pandemia organizado por la World Karate Federation, WKT, reservado para deportistas Promesas Chile y con presencia también de Promesas Maule.





Karatecas de varios territorios de la zona central del país llegaron hasta el Colegio Marcela Paz del Gran Concepción para participar del Open Karate infantil-juvenil de la temporada.

La Región del Maule cumplió una destacadísima actuación con la base de su equipo Promesas Chile, al cual se sumaron algunos deportistas de Promesas Maule.

Lograron 9 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce y el título nacional.

Para el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, Sebastián Pino Sáez “estos éxitos deportivos son el resultado de una ordenada y profesional preparación que ha tenido este grupo que concentra sus actividades en la comuna de Maule. Durante este tiempo de crisis sanitaria, desarrollaron pautas de entrenamiento que les permitió fortalecer el aspecto físico y ya al empezar el desconfinamiento, mejoraron su técnica. Felicitar a los chicos y a su técnico Alejandro Díaz, ya que nos han dado muchas satisfacciones”, subrayó la autoridad del deporte maulino.

Todas las delegaciones debieron respetar las medidas sanitarias.

Les fueron destinadas salas de clases del establecimiento educacional para concentrarse y de ahí se dirigían al gimnasio para competir, tras lo cual debían regresar a esa burbuja.

El head coach, Alejandro Díaz, expresó “estuvimos casi 2 años sin competir. Para nosotros fue algo nuevo. Tuvimos que estar en cápsulas sanitarias, es decir encerrados en una sala de clases con el fin de protegernos. No hubo público. Ganamos gran parte de las categorías. Logramos muchos oros, también platas y bronces. Muy contento. Nos preparamos mucho y seguiremos haciéndolo. La idea es que en 2022, en el caso del selectivo regional y selectivo nacional, esperamos que nos vaya muy bien. En el caso de Promesas Chile y Promesas Maule, ellos mismos se han puesto metas. Entrenan casi todos los días, así que esto fue un premio al esfuerzo y un incentivo para lo que viene”.

A nivel federado quedan por disputar este 2° semestre, los Open de Karate Santiago y Open de Chillán.





18 MEDALLAS





La delegación maulina logró varios podios, en una demostración del gran momento deportivo por el cual están atravesando.



*Categoría 8-9 años mujeres, 1° Doménica Mendoza; 2° Emilia Letelier; 3° Matilde Herrera.

*Categoría 10-11 años varones, 1° Lyan Cerda.

*Categoría 12-13 años mujeres, 1° Isidora Letelier; 2° Agustina Barría; 3° Amanda Barría y Camila Herrera.

*Categoría 12-13 años varones, 1° Martín Fernández; 2° Martín Bravo; 3° Isaías Reyes.

*Categoría 14-15 años mujeres, 1° Sophia Herrera.

*Categoría 14-15 años varones, 1° Alexander Espinoza.

*Categoría 16-17 años varones, 1° Benjamín Orellana; 3° Thomas Rojas.

*Categoría Under 21 varones, 1° Juan Olave; 2° Daniel Gordon.

*Categoría Under 21 mujeres, 1° Verónica Cornejo.