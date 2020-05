Política 05-05-2020

18 mil maulinos enfrentan emergencia con sólo 50 litros diarios de agua





Casi 18 mil personas en la Región del Maule están enfrentando la pandemia con sólo 50 litros de agua al día, que le son entregados por camiones aljibe que financia el Ministerio del Interior.

Para la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, y la consejera regional por la provincia de Curicó, Cristina Bravo, se trata de una cifra que debe aumentarse a al menos 150 litros per cápita, dada la importancia clave que tiene el lavado de manos en el control de la catástrofe.

Ambas autoridades, explicaron que actualmente y por disposición de un oficio de la Subsecretaría de Interior que data de 2016, en zonas con escasez hídrica se entregan 50 litros per cápita, que constituye la mitad del mínimo indispensable en situación de normalidad, muy distinta a la de emergencia sanitaria que se vive actualmente.

“Este oficio data de 2016, cuando la sequía era la única situación de catástrofe y aún así no alcanzaba el mínimo indispensable según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pero en situación de crisis sanitaria, donde el lavado de manos es clave, donde el agua se usa para diluir agentes sanitizadores, se requiere un incremento del monto a distribuir a al menos 150 litros per cápita”, precisaron las autoridades.

Para la Senadora Rincón el acceso al agua es un derecho fundamental, que ahora reviste mayor importancia, pues resulta un elemento clave para prevenir el contagio de coronavirus.

“Entendemos que hay complicaciones y muchas necesidades que satisfacer, pero también sabemos que es una tarea prioritaria es entregar el agua suficiente para que miles de personas tengan la posibilidad cierta de prevenir el COVID 19. No podemos tener ciudadanos de primera y segunda categoría a la hora de contar con las herramientas básicas para prevenir”, aseguró la legisladora, quien ejemplificó lo difícil que es enfrentar el coronavirus con 50 litros de agua al día, si sólo en una ducha de cinco minutos, se gastan entre 50 y cien litros.

En tanto, la Consejera Regional, Cristina Bravo, dijo que es necesario que en el uso del recurso agua exista un mínimo de equidad, al considerar que estos casi 18 mil maulinos y maulinas reciben 50 litros de agua, mientras que en las comunas del sector oriente de la Región Metropolitana el consumo se eleva a más de 600 litros por día.