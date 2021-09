Policial 18-09-2021

“18 Seguro”: Se intensifican fiscalizaciones en la Región del Maule

El plan, presentado por el Gobierno y que regirá hasta las 05:00 horas del lunes 20 de septiembre, si bien no se establecerá cordones sanitarios ni aduanas específicas para viajes dentro del país, sí habrán controles en las principales rutas de la región.

“El año pasado, producto de la pandemia, no hubo mayores fiscalizaciones pero este año tenemos mejores cifras y por eso hemos desplegado equipos multidisciplinarios para la fiscalización y seguridad de todos y por eso el llamado a que se celebre pero con responsabilidad y seguir siendo muy rigurosos con las medidas sanitarias”, explicó el Delegado Presidencial Regional, Juan Prieto.

Este Plan ‘18 Seguro’, regirá hasta las 05:00 horas del lunes 20 de septiembre, y si bien no se establece cordones sanitarios ni aduanas específicas para viajes dentro del país, sí habrá controles en las principales rutas de la región, con la presencia de casi 300 carabineros adicionales para estas labores.

FISCALIZACIONES

En cuanto a la labor tanto de Carabineros, como de personal militar, Senda y Transportes, habrá un refuerzo en los controles en carreteras, calles y centros de toma de muestras de covid.

Carabineros ha planificado servicios preventivos hasta pasado el 19 de septiembre con la finalidad de fiscalizar y controlar exhaustivamente y así evitar que la gente consuma alcohol o drogas cuando conduzcan. El eslogan es “Combatir la otra pandemia”.

Durante las Fiestas Patrias de 2020 fallecieron cinco personas en accidentes de tránsito, por lo que este año se reforzarán los controles y fiscalizaciones.

En cuanto a las reuniones en residencias particulares mantendrán los aforos máximos permitidos en el Plan Paso a Paso. De esta forma, en las comunas en Cuarentena, estarán prohibidas; en las que se encuentren en Transición, el aforo máximo será de 5 personas en total o de 10 si cuentan con Pase de Movilidad; en Preparación, será de 10 personas en total o 20 si todas cuentan con pase; y, en Apertura, el máximo será de 20 personas o 40 si todas tienen su pase.

Finalmente, las autoridades recalcaron que lo principal de este plan es celebrar con la familia, amigos y barrios, pero de igual forma, manteniendo los cuidados como el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia social y ventilación de espacios.