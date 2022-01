Opinión 05-01-2022

2022 “NUEVA REALIDAD”: NADA VOLVERÁ A SER IGUAL…







En nuestra sociedad occidental, cumplimos un año más de vida y debemos considerar que contamos, ya, a la fecha, dos mil veintidós años calendario. El tiempo pasado no ha sido mejor, asistimos a la global pandemia de este siglo y aún no podemos considerar un dominio cabal del reconocido Covid-19; por lo cual, las herramientas de mitigación, diseñadas con tal propósito, deben ser ejecutadas. Básicamente: Uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social, lavado permanente de manos; además de la vacunación con tercera dosis; por lo cual, iniciando el 2022, tenemos altas expectativas y soñamos un mundo mejor, para todos, sin excepción.

Debemos despedir a nuestros muertos, millares que han sido víctimas del Coronavirus y millones a nivel planetario, debemos aprender a convivir con esta nueva realidad, ya nada volverá a ser lo mismo. Nuestros niños y adolescentes deben volver al aula para interactuar con sus pares; pues, ya sumamos dos años de suspensión de clases presenciales y la educación formal, tiene mucho de transversalidad y valores que se ponen en juego al momento de encontrarse con el otro en la realidad cotidiana; por lo cual, este nuevo año será de altas oportunidades y desafíos, deberemos aprender a mirar con otros ojos nuestro encuentro, validar el crecimiento de la semilla en el campo florido, permitir que los rayos de sol iluminen nuestro hacer diario y permanente, esperar la gracia en el ruido de las aves migrando a tierras germinales, guardar el agua y protegerla, pues dependemos de su vital presencia.

Bienvenido 2022, saludar a todos quienes me leen en esta Región Del Maule Sur, aquí el tiempo avanza con regular prisa, podemos respirar sin dificultad, pues el aire alcanza para todos; disfrutamos de las frutas de estación, pues el huerto es abundante, es fácil reconocernos, somos hijos de esta tierra y para quienes están lejos, les envío mis palabras para que se acuerden que aquí nos conocimos bajo el amparo de los álamos ordenados con rigor, en la siembra del maíz, el arroz, el trigo y la remolacha, entre el camino serpenteante del rincón rural y campesino.

Mañana será distinto, la noche vendrá, como siempre, a despertarnos y el sol alumbrará por la mañana nuestra esbelta cordillera, el océano menos pacífico atracará en la playa y podremos navegar hacia el poniente hasta encontrar tierra firme…

Dejemos que el tiempo mitigue nuestras heridas, aún nos resta encontrar el sentido valioso de la espera para resguardar el preciado encuentro de todos y todas.





(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)