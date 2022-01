Opinión 05-01-2022

2022 Y NUEVO CICLO POLÍTICO: TIEMPOS DE DESAFÍOS





Bajo las leyes del universo y la naturaleza que gobiernan a todo organismo o sujeto vivo, la misma fuerza que atribuye la vida y consigue la creación de las especies e individuos, es también aquella que los desgasta, destruye y los hace perecer. De esta forma, la naturaleza es creadora y destructora, madre y verdugo de todos notros, lo cual se traduce al constante devenir que hace enfrentar: la construcción (vida) y la destrucción (muerte).

Dicotomías y/o dualidades de esta índole han sido consideradas por muchos observadores en muy diferentes épocas como algo fundamental en la naturaleza del universo y/o medio en que vivimos. De manera parecida, los sabios de las sociedades orientales describieron estos cambios en los términos de Yin y Yang, siendo el Yin lo estático y el Yang lo dinámico. Asimismo, las sociedades, que también son cuerpos vivos, compuestas por un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas y un mismo conjunto de creencias básicas, se enfrentan en el curso de su vida ante una serie de desafíos que la presionan y estimulan a dar una solución y respuesta creativa a aquellos problemas que las aquejan; habiendo un estado de orden social (Yin) dispuesto a convertirse en caos y convulsión (Yang), que representa una nueva lucha y desafío frente a la muerte, destrucción o desintegración del cuerpo social.

Nosotros, contemporáneos, no escapamos de tal proceso. Temas como la baja en el desempleo, las grandes listas de espera en la salud – estimada en casi 2 millones de personas -, presupuesto ajustado en el erario, problemas en el sistema de pensiones, déficit habitacional, cambio climático y falta de agua, crisis migratoria en el norte de Chile, terrorismo en La Araucanía, e inflación – que en noviembre llegó a un 6,7% y no se descarta que en los meses siguientes se eleve sobre un 7%, lo cual afectará el bienestar cotidiano de todos los chilenos -, son la mochila con piedras que tiene al país con las patas pa’ arriba y que son los desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno para este 2022 y siguientes – cosa curiosa puesto que durante la mayor parte de las instancias de debate presidencial muchos de estos temas fueron casi ausentes y empequeñecidos frente al pasado político y los llamados “temas valóricos”, pero resulta que cuando el presidente ya está electo, los “compañeros” comunicadores comienzan a darle importancia a los temas que siempre han sido más importantes, urgentes y prioritarios -.

De todo eso, y sin alejarnos del tema, la mención de estas tareas inminentes y la relación entre las fuerzas de la naturaleza descritas por las culturas orientales es obvia: los desbarajustes y problemas que estamos enfrentando hace un tiempo de manera aún más latente, y que quebrantaron el orden y desarrollo institucional y económico que cimentó la Ex-Concertación, están a la espera de ser resueltos con nuevas soluciones originales - en términos de A. Toynbee -, luego de que las elecciones presidenciales hayan dado con el último engranaje del poder político en Chile. Ello es la labor del nuevo presidente Gabriel Boric junto a sus compañeros de ruta y sus propuestas de “transformaciones estructurales” que nos llevarán, a largo plazo, a dos horizontes de posibilidades: en caso de no ser resueltos o desatados los nudos económicos y sociales mencionados, estos se acrecentarán y nos apretarán el cogote hasta ahogarnos, haciéndonos sucumbir a falta de oxígeno, precipitándonos al abismo de la decadencia y abriéndole las puertas del closet a los monstruos que arremeten a nuestros países vecinos; pero, en caso contrario, el país progresará, avanzará y conseguirá la restauración del tan añorado equilibrio. Equilibrio que, por supuesto, no es permanente, sino que estimula para adquirir un nuevo ímpetu que nos llevará un paso más allá: del triunfo, a una nueva lucha; de la solución de un desafío, a la presentación de otro; de Yin a Yang.





Fernando González Freire

Estudiante de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez