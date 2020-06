Crónica 17-06-2020

240 empresas han cerrado en la Región del Maule por causa de la pandemia del COVID 19





La directora regional de Sence Maule, Alejandra Harrison Sandoval, acompañada de la directora regional del Trabajo, Pilar Sazo Mendoza; y la directora del Observatorio Laboral del Maule, Irma Carrasco Tapia, dieron a conocer los resultados de la encuesta COVID-19.



La medición, realizada por el Observatorio Laboral del Maule sobre el impacto de la pandemia en el empleo, las operaciones y las ventas, se levantó entre el 17 de abril y el 22 de mayo de 2020 entre más de 1.000 empresas de la región, de las cuales respondieron un formulario on line sólo 375, que fueron clasificadas en micro, pequeña, mediana y grandes empresas.



Estas 375 empresas encuestadas emplean a 12.221 personas en el Maule, de las cuales un 73 por ciento representa a las microempresas, un 17 por ciento a las pequeñas empresas, un 6 por ciento de medianas empresas y un 3 por ciento de las grandes empresas.



En cuanto a los trabajadores, las microempresas encuestadas emplean a un 7 por ciento de éstos, las pequeñas a un 12 por ciento, las medianas a un 20 por ciento y las grandes a un 61 por ciento.



“Desde el primer día que se instala la alerta sanitaria solicitamos al Observatorio Laboral realizar esta encuesta, de igual manera en 29 comunas de la región por medio de nuestras oficinas OMIL se ha estado efectuando una medición al respecto”, indicó Alejandra Harrison.

La directora de Sence Maule precisó que, del total de las empresas, el estudio arrojó que actualmente 240 han sido cerradas, alcanzando una cifra de 587 personas desempleadas.



Por su parte, Irma Carrasco Tapia del Observatorio Laboral indicó que “las microempresas han sido las más afectadas por esta pandemia, siendo la principal causa la disminución de sus ventas”

Mientras que los rubros más golpeados económicamente han sido el turismo, gastronomía, hotelería y alojamiento, “donde se han cerrado empresas y se han desvinculado a sus trabajadores”, acotó.



En tanto, la directora de Sence Maule apuntó que “si bien, la agricultura es uno de los puntos neurálgicos dentro de nuestra economía, no se ve tan afectado en esta encuesta, pues se ha mantenido. De todas formas, estamos trabajando para fortalecer la empleabilidad en el sector agrícola para el año 2021.



Proyecto de apoyo a empresas y trabajadores



Los niveles de desocupación, sin duda, son y serán aún más altos en la región del Maule, “por ello se ve difícil el panorama, pero desde el Consejo Regional nos aprobaron un proyecto que va en beneficio de la retención de mano de obra para que las empresas no pierdan a sus trabajadores, pero además fortaleceremos los niveles de producción para evitar las bajas ventas, ello en paralelo como una medida de apoyo a la Ley de Protección del Empleo”, señaló Alejandra Harrison.



Explicó que una vez que se hagan las transferencias de los fondos desde el Gobierno Regional “nosotros vamos a abrir el llamado a concurso para que todas las empresas puedan postular a la mano de obra y paralelamente el Sence también activa el subsidio a la contratación para aquellas empresas que han suspendido labores con sus trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo puedan volver a contratar a más personal o en su defecto se tuvo que ir, pueda volver a ser contratado”, afirmó.



En la ocasión, la directora regional del Trabajo, Pilar Sazo, destacó la fiscalización y recorrido que han hecho por diferentes empresas de la región verificando que se cumplan las condiciones para trabajadores y empleadores.