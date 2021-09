Policial 21-09-2021

_26% aprueba y 68% desaprueba la gestión del presidente Piñera



Según la Encuesta CADEM, en la tercera semana de septiembre, 26% (+4pts) aprueba y 68% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera.

Por su parte, Paula Daza (83%) y Enrique Paris (75%) se mantienen como los mejores evaluados del gabinete y ambos registran un alza de 4pts. Esto coincide con un aumento de 3pts en la aprobación de la gestión del gobierno a la crisis de Covid-19, que ahora alcanza 66%, la cifra más alta desde que comenzara la pandemia. En este contexto, el 74% de los padres con hijos en edad escolar los autorizaría para recibir la vacuna en los colegios mientras que el 22% no lo haría.

En cuanto a la elección presidencial de noviembre próximo, Gabriel Boric se consolida en el primer lugar de la carrera presidencial con 25% (+3pts) de las preferencias y le saca ahora 8pts de ventaja a Sebastián Sichel, quien marca 17% (-2pts). En el tercer lugar esta semana se registra un cambio y José Antonio Kast pasa a ocupar esa posición con 10% (+1pto), seguido de Yasna Provoste con 9% (-1pto). Más atrás están Franco Parisi con 6% (-2pts), Marco Enríquez Ominami con 5% (+2pts) y Eduardo Artés con 1% (+1pto). 27% (-2pts) no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

Frente a la consulta de quién cree que será el próximo Presidente de Chile, independiente de su preferencia, Boric llega a 33% (+5pts), seguido por Sichel, con 24% (-1pto) y Provoste con 19% (+1pto).