Social 10-05-2019

26 mil pensionados están recibiendo el Bono de Invierno en Linares

Con una sonrisa en el rostro y palabras de gratitud en los labios, los pensionados Carlos Ibáñez Sánchez e Inés Fuentes González, son una muestra de las sobre 26 mil personas que están recibiendo su Bono de Invierno en la provincia y la región.



“El bono nos ayuda harto, me parece muy bueno porque me servirá para comprar remedios y mucho más. Estoy muy contenta y agradecida de todos, de nuestro Gobierno y de nuestro Presidente”, comentó la pensionada de 85 años, Inés Fuentes.



A su lado y a punto de cumplir los 90 años, Carlos Ibáñez, del sector rural Flor Oriente, indicó sentirse “contento con esto que me han dado ahora, es un dinero que me ayudará para comprar muchas cosas que le hacen falta a uno que es campesino” comentó.



Para compartir con ellos y conocer sus impresiones, llegaron hasta el centro de pagos, la Gobernadora Provincial de Linares, María Claudia Jorquera junto a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Pilar Sazo, quienes junto con recoger parte de las historias de vida de estos pensionados, resaltaron el alcance del beneficio que entrega el Estado.



“Estamos junto a la señora Inés y don Carlos, compartiendo la alegría que significa para ellos recibir este bono que les ayuda con los gastos del invierno y lo hacemos, porque como dijo el Presidente Piñera, nuestros adultos mayores tienen que estar siempre en la primera línea, hacia allá apuntan nuestras políticas”, indicó la Gobernadora Provincial.



De igual modo, la jefa de cartera del Trabajo en la región, indicó que “para el Gobierno del Presidente Piñera, los adultos mayores son prioridad y hoy estamos lanzando el pago del Bono Invierno, que ya es una tradición en nuestro país desde 1990 a la fecha”. Agregó, que “la buena noticia es que el bono, que este año alcanza a los 62 mil pesos, les llega directamente junto con la pensión y sabemos que lo están esperando con muchas ansías”.



Finalmente y consultado por el beneficio, el director regional del IPS Maule, Waldo Quevedo, explicó que el pago se recibe directamente con la pensión del mes, que los pensionados no requieren hacer ningún trámite adicional.



En cuanto a cifras, se indicó que en la Provincia de Linares, el beneficio llegará a 26 mil 656 pensionados, con una inversión de $ 1.673.756.896. En la Región del Maule, en tanto, los beneficiados serán más de 88 mil 206 personas.