Social 03-01-2017

30 de diciembre de 2016 Rescatista entregó importantes consejos Estudiantes UCM se capacitan en prevención de accidentes en alta montaña

Los estudiantes de Pedagogía en Educación Física, -acreditada por 7 años-, de la U. Católica del Maule (UCM) que están realizando la Mención Actividad en Contacto con la Naturaleza, compartieron con el rescatista Mario Barros, quien pertenece hace más de 18 años a la Brigada Rescate Andino de la Región del Maule (Brama) y que en su exposición entregó importantes datos para prevenir accidentes.

“Damos charlas educativas a diferentes instituciones y colegios, sobre el cuidado que debemos tener al ir a la montaña y otras actividades relacionadas con la prevención de los accidentes”, comentó el expositor, agregando que “soy un amante de la montaña, por eso con gusto comparto mi experiencia, sobre todo porque ya no quiero seguir encontrando personas en malas condiciones o fallecidas”.

Es que Para Mario Barros, gran parte de los accidentes que suceden en la montaña se deben a la escasa planificación y preparación de las personas que salen a recorrer sin tomar los resguardos necesarios. “Es bonito salir, pero hay que conocer, cuidarse y tenerle un respeto a la montaña porque aunque nos quiere, tenemos que tener ciertas precauciones”.

Principales tips a tener en cuenta al hacer una excursión

Buscando poder generar más cultura entre las personas, el perteneciente a la Brigada Rescate Andino de la Región del Maule (Brama), dejó una serie de consejos a seguir antes de emprender un paseo a la montaña.

“Lo primero es informarse. Para mí querer es saber, por lo que sí quiero ir a un lugar debo tener la información para donde voy. Hoy con internet no cuesta nada buscar los datos del lugar, también se puede consultar en los libros o en los folletos y además es muy útil conversar con alguien que ya haya ido al lugar que quiero visitar” señaló Barros.

Con todos los datos recopilados el especialista recalcó la importancia de estudiar bien toda esta información, para conocer las posibles dificultades y manejar variables como temperatura o clima, que equipo o ropa hay que llevar, etc. “Por ejemplo si voy a la nieve, no llego sandalias. Si es un paseo de varios días caminando, es importante llevar la comida necesaria y un poco más” explicó.

Otro tips a considerar es el de informar a algún cercano la ruta a seguir. “Es importante que les avise a mis familiares o amigos dónde voy. Antes de salir es muy recomendable dejar el recorrido aproximado que seguiré e informar el regreso una vez que se llegue de vuelta”.

También el experto con toda su experiencia hace un especial hincapié en ir acompañado “porque la mayor parte de todos los accidentados y en la mayoría de los fallecidos han ido solos. El ir con alguien más ayuda a prevenir los accidentes, el tener un compañero sirve en caso de una urgencia para ayudarlo y también porque dos cerebros piensan más que uno y se toman mejores decisiones y se apoyan. De todas formas según mi experiencia el número óptimo para una excursión no muy larga son tres personas, porque de haber un accidente, uno se queda prestando apoyo al que tiene un problema, mientras que el tercero va a pedir auxilio”.