Social 31-03-2021

31 de marzo, Día Internacional del Cáncer de Colon



Especialistas sugieren incorporar estrategias no invasivas de detección del cáncer de colon en canasta GES



- De acuerdo a las estadísticas del Índice de Mortalidad y Prevalencia del cáncer de Globocan, en Chile el cáncer de colon es el tercero de mayor prevalencia, luego del de próstata y mama, superando al de estómago. Si bien este cáncer tiene baja mortalidad, mecanismos menos invasivos que la colonoscopía, ayudarían a mejorar su detección temprana y tratamiento oportuno. Actualmente, la canasta Ges de cáncer de colon y recto solo cubre tratamiento, no detección ni prevención.



Como cada 31 de marzo, la OMS conmemora el Día Internacional del cáncer de colon, una enfermedad que según el Índice de Mortalidad y Prevalencia del cáncer en Chile de Globocan, se ubica en tercer lugar, tras el de próstata y mama, y antes del gástrico. La Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE) y su filial Agrupación Chilena de Endoscopía Digestiva (ACHED) sugieren actualizar las Guías Clínicas Ges para cáncer de colon y recto, de modo de incorporar estrategias con foco en la prevención como son test inmunológico en deposiciones y colonoscopía en población de riesgo.



Según el Dr. Cristián Montenegro, presidente de la ACHED, esta población más expuesta se asocia a antecedentes familiares de cáncer de colon y pacientes en tratamiento de colitis ulcerosa y enfermedades inflamatorias del intestino (EII).



El doctor Montenegro explica que “la mortalidad del cáncer de colon es más baja que el gástrico y tiene muchas opciones de tratamiento, ya sea en la etapa de detección precoz como en estado avanzado, alcanzando incluso una sobrevida a 5 años del 40% en etapa 4, la más avanzada del cáncer”.



El profesional señala que existen estudios que indican que regiones como Maule y Magallanes tienen una mayor incidencia de este cáncer y se asocia al consumo de carnes rojas y procesadas, así como al tabaquismo. Asimismo, también existe un factor genético y en ese caso si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, esa población debe estar más sensible a chequeos tempranos para la detección de pólipos, que son lesiones precursoras de cáncer. Si hay antecedente familiar, la colonoscopía debiera adelantarse 10 años a la edad en que debutó el familiar.



El Dr. Cristian Montenegro sostiene que la recomendación internacional es que toda persona debiera hacerse una colonoscopía de pesquisa de cáncer de colon a los 50 años. Ahora bien, hoy existen estrategias menos invasivas como el test hemorrágico oculto en deposiciones inmunológica –sencillo de realizar, confiable y menos costoso que una colonoscopía-, siendo una acertada opción para realizar un seguimiento anual y recurrir solo a una colonoscopía en caso de que estas pruebas detecten alguna anomalía.



“La colonoscopía bien realizada, con colon muy limpio y sin antecedentes, puede hacerse cada 10 años, por lo que no debiera ser muy frecuente”, concluye el especialista.