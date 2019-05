Deporte 26-05-2019

33 medallas suma la región del Maule en los nacionales y paranacionales

El Para Atletismo aportó 16 preseas en 2 días, ratificando el sostenido trabajo que Mindep-IND viene haciendo con esos deportistas.

El pódium de los vencedores en el Estadio Atlético Mario Recordón se hizo habitual para los atletas paralímpicos maulinos.

En la jornada inicial, consiguieron 9 medallas, destacando el cauquenino Blas Henríquez con 3 platas en las pruebas de los 100m silla, 400m silla y lanzamiento de la bala.

En tanto, en la clausura, Maule acumuló 7 medallas más, ratificando el sostenido trabajo que Mindep-Maule viene realizando con sus entrenadores y competentes deportistas.

Muy temprano Jorge Castillo se impuso en los 200m f 37 con un tiempo de 35.99 logrando ORO “no lo esperaba, pero cuando fui llegando a la meta recién me di cuenta de lo que había hecho”, dijo más tarde.

Andy Loyola obtuvo Plata en el lanzamiento de la jabalina con 5.53 m.

Acto seguido, Sergio Parra quedó en 2° lugar del lanzamiento de la bala con 8.45 m, en donde ganó Gerson Medina de Arica y Parinacota.

Las competencias de pista prosiguieron con los 400m g 20, que ganó la cauquenina Francesca Espinoza con tiempo de 1.06.20 y alzar el preciado Oro: “estoy orgullosa de representar a mi región. Después de los triunfos, uno recuerda los esfuerzos de los entrenamientos. Me sometí a una doble jornada que dio estos frutos”, señaló la flamante campeona nacional.

En los mismos 400m g 20, la cauquenina Yéster Ávila entró en tercer lugar con un crono de 1.12.22 para quedarse con el Bronce.

No terminaban los festejos para la delegación maulina, cuando Diego Hormazábal entró en 2° lugar en los 400m registrando un tiempo de 58.06 “lo di todo. Me faltó muy poquito para haber ganado, pero me voy feliz con mi medalla”, manifestó confundido en abrazos con sus compañeros de equipo.

Y el medallero maulino lo coronó Vanessa Agurto con la captura de la medalla de Bronce en el lanzamiento de la bala.

Su historial dirá 7.58 m en su mejor y glorioso intento.

La clasificación general en el Para Atletismo la ganó la Región Metropolitana.

Al cumplirse el 7° día de competencias en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales en Santiago de Chile, la Región del Maule suma 33 medallas, de las cuales 16 aportó el Para Atletismo.

El evento que reúne a casi 3 mil deportistas de las 16 regiones del país, concluirá el 30 de mayo.