Policial 21-09-2018

36 personas murieron en accidentes de tránsito a nivel país. Linares no registró incidentes mayores

Treinta y seis personas murieron en accidentes de tránsito, durante los cinco días de festejos de las Fiestas Patrias.

"Lamento mucho ser portadora de las peores noticias del fin de semana: 36 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en este fin de semana. Es una cifra que no habíamos visto. El fin de semana más largo comparable del 2012 fueron 33", dijo la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

"Hubo aproximadamente 1.300 siniestros de tránsito, del orden de 800 lesionados y 36 fallecidos. Realizamos 5.500 inspecciones a buses interurbanos y aproximadamente cursamos 900 infracciones, nueve buses sacados de circulación y 45 personas infraccionadas por negarse a usar cinturón de seguridad", agregó.

Carabineros, en tanto, reportó 187 mil controles y 1.060 conductores manejando bajo los efectos del alcohol.

El mayor de Carabineros en Linares, Juan Carlos Gibert, indicó al respecto que “no se produjeron víctimas fatales en accidentes de tránsito, en Fiestas Patrias, a excepción del incidente en el sector Nuevo Amanecer, que obedece a otra naturaleza de hechos en investigación. Pero no se registraron víctimas fatales asociadas a ingesta del alcohol”.

Lo propio ocurrió en sectores de Fiesta de la Chilenidad y fondas y ramadas en Vega Central, en Linares, donde Carabineros no registro riñas o hechos de violencia. Asimismo, el balance fue positivo para las comunas dependientes de la Comisaría de Linares, como lo son Yerbas Buenas, Colbún y Longaví