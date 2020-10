Crónica 02-10-2020

3.764 personas han pasado por residencias sanitarias en el Maule



La medida que permite lograr un asilamiento efectivo para quienes no cuentan con los medios necesarios, ya ha beneficiado a más de 3 mil personas en la región.

Una parte fundamental de la estrategia del Ministerio de Salud para disminuir los nuevos casos de Covid-19, es el aislamiento efectivo de los positivos y sus contactos, lo que permite que no sigan contagiando el virus al mantenerse bajo el cuidado de personal de la salud mientras realizan su cuarentena.

En este sentido, las residencias sanitarias han sido la opción más factible para que quienes requieren hacer su cuarentena, y no cuentan con los medios necesarios, puedan hacerlo.

En el Maule, son muchas las personas que han accedido a este servicio gratuito que funciona principalmente en hoteles de la región, llegando a 3.764 usuarios acumulados, personas que han realizado su cuarentena en residencia sanitaria, número que cada día aumenta.

Al respecto, la seremi de Salud Marlenne Durán “estamos satisfechos con la acogida y el funcionamiento que han tenido las residencias sanitarias en la región, ya que son un lugar que nos permite aislar de forma segura a los casos activos y también proteger a las personas que son contacto estrecho. Esto es muy importante, porque en ocasiones hay grupos de riesgo que pueden estar expuestos al tener un pariente con Covid-19, y es ahí cuando las residencias también nos ayudan a cuidar la salud de esas personas. Por otra parte, queremos destacar que más de 3 mil quinientas personas han pasado por nuestras residencias, lo que nos indica que la estrategia está funcionando”.

Actualmente, hay 472 usuarios en las 15 residencias sanitarias que la Seremi de Salud del Maule tiene disponibles, lo que representa un 97% de ocupación real de estos recintos.