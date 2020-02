Crónica 02-02-2020

3,9% de los conductores del Maule revisa su celular al volante

En Pelluhue y Curanipe se entregaron mansajes preventivos para no caer en estas prácticas y dejar claridad del peligro que revisten los elementos distractores en la conducción.



Desde la entrada en vigencia de la ley tolerancia Cero Alcohol y su modificación en cuanto a sanciones con la Ley Emilia, el alcohol en la conducción ha pasado a ser un elemento de cuidado en cada conductor, sin embargo, estudios realizados por Conaset, han arrojado cifras que levantan una voz de alerta ante conductas que parecen habituales y que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente de tránsito.

De hecho, a nivel nacional el 19,3% de los conductores hablan con sus acompañantes lo que desvía su atención de la ruta, el 3,9% manipula la radio y el 2,8% guía su vehículo con el volumen alto de su música, todas situaciones triviales que aumentan el riesgo de accidentes.

“Nos hemos planteado la tarea de entregar mensajes preventivos en los puntos neurálgicos de este verano, donde no solo se trasladan los conductores, sino que en su gran mayoría lo hacen con toda su familia, muchos de ellos se han mostrado sorprendidos por las cifras y de los riesgos en los que, sin saber han incurrido, hemos ido tomando conciencia como sociedad de los riesgos de la conducción, pero las cifras de accidentes no bajan, es una tarea pendiente que tenemos de informarnos y conocer en profundidad cuales son las conductas riesgosas a las que nos sometemos a diario” dijo Carlos Palacios, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule.