Deporte 22-08-2017

4-0: Albirrojos se fueron de picnic y golearon a Gasparín a domicilio

- Con esta victoria sumaron 21 puntos

En una cancha que no era de las mejores aunque era los dos equipos, quizás uno pensaba que una leve ventaja sacaría de local el elenco de Gasparín, pero no fue así porque el portero del “depo” se transformó en varios pasajes del partido en un espectador más.

Los albirrojos tuvieron una buena semana de preparación para este duelo y quedó demostrado en el campo de juego donde ya al minuto 23 se ponían en ventaja Cristian Liencura, quien aprovechó el centro de Lucas Mondaca y con un perfecto testazo logró vencer la portería de los gasolineros apuntando la primera conquista para los albirrojos.

Luego llegaría la segunda alegría para los cerca de 20 linarenses que llegaron a la comuna de El Bosque con un tiro libre tras una falta que le cometieron al propio Cristian Liencura, a los 39 minutos, por la banda derecha. El propio jugador ejecutó la falta, balón que en el área chica lo recepcionó el jugador avecindado en la comuna histórica, Alejandro Fariña , quien le da a la pelota casi cayéndose, y nada pudo hacer el arquero del cuadro local finiquitando el 2 a 0 para los albirrojos que a esas alturas del partido eran tremendamente superiores. Con ese guarismo se fueron al descanso.

En el minuto 70, llegaría uno de los más hermosos goles, luego que un iluminado Cristian Liencura ganara la pelota en el mediocampo levantara la vista y dio el pase para Aarón Araya, quien cambió el balón de sector y apareció sólo Valther Rozas, para pegarle con todo el alma a la “esférica” que se anidó en el ángulo haciendo estéril la resistencia del portero de Gasparín. Era el 3 a 0 para los albirrojos que en verdad lucieron la albiazul.

El último tanto llegó después de un tiro de esquina de Gaspaíin con su majestad el contragolpe en su máximo esplendor, pelotazo en profundidad que controla Pérez, quien vio sin marca a Rojas y este cuando estaba casi por finiquitar levantó la vista y solo por el otro sector apareció el “bíblico” Aarón Araya de la Nuevo Amanecer, para decretar el definitivo 4 a 0 en un baile que brindó Deportes Linares a un rival que aquí en el Tucapel Bustamante ya lo había goleado.

CAMARÍN

“El partido se dio de una forma muy positiva para nosotros, en virtud de lo planificado, el objetivo era mantener el nivel de juego que hemos demostrado hace varias fechas, sumado a mantener la intensidad y tratar de mejorar lo que nos ha estado costando, que es el finiquito”, manifestó Manuel González, entrenador de Deportes Linares.

El técnico albirrojo agregó que “fue un partido redondo, porque el equipo fue disciplinado en todas sus líneas, y se mejoró el factor del finiquito, casi no hubo puntos bajos, destacando la intensidad y lo ofensivo que fuimos y lo aplicados a la hora de defender”.

Con este triunfo Deportes Linares escala a la décima posición con 21 puntos y ahora enfrentará al cuadro de Rengo que tiene a su haber 29 positivos. El duelo está programado para el próximo sábado a las 16:30 horas en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra .

RESULTADOS DE LA FECHA

Fernández Vial 5 – Chimbarongo 0

Limache 5 – Real San Joaquín 1

Mejillones 0 – Colina 1

Gasparín 0 – D. Linares 4

Ovalle 0 – Lautaro de Buin 1

G.Velasquez 3 – Salamanca 2

TABLA DE POSICIONES

1.- G. Velasquez 37

2.- A. F. Vial 34

3.- Colina 30

4- Rengo 29

5.- Real San Joaquín 28

Lautaro de Buin 28

7.- Ovalle 25

8.- Tomas Greig 24

9.- Limache 22

10.- Linares 21

Estación Central 21

Salamanca 21

13.- Mejillones 10

14.- Gasparin 9

15.- Chimbarongo 4



Próxima jornada

Tomas Greig - F. Vial

Salamanca - Ovalle

Lautaro - Gasparin

Linares – Rengo

Estación Central - Mejillones

Colina – Limache

San Joaquín – Chimbarongo



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo