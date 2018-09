Deporte 11-09-2018

4-1: Contundente triunfo de los albirrojos ante Mejillones

Anotaron Castro, Pérez, Iturra y Tenorio

Todos coinciden que sin duda ha sido una de las mejores presentaciones del “depo” fuera de casa. En una cancha sintética en paupérrimas condiciones, pero que no fue impedimento para la victoria ante Mejillones.

Importante victoria que los ubica en la cuarta posición de la tabla con grandes opciones de clasificar a la liguilla final del Campeonato de Tercera División. Aunque tienen claro que en casa deben seguir sumando para aumentar la cuenta de ahorro y no pasar algún imprevisto.

Un Linares que desde el primer minuto se fue en busca del arco de Mejillones y mostró todo su poderío que comenzó aparecer en el minuto 16, tras una genialidad de Diego Fuentes, que habilitó a Julio Castro quien no tuvo complicaciones para sacar un fuerte disparó y anidar el balón en la red nortina.

Diez minutos más tarde, sería el propio Castro, quien proyectó el balón para Lucas Mondaca, quien ganó línea de fondo sacó el centro y apareció fantasmalmente la artillería linarense con Eliacer Pérez, para facturar el 2 a 0 para el “depo” que estaba realizando un excelente partido.

Con ese guarismo se fueron al descanso con Linares que estaba sacando la tarea adelante.

COMPLEMENTO

No cambió mucho la historia en el segundo tiempo. Con Deportes Linares, que seguía jugando a su antojo y gol prácticamente de camarín a los 51 minutos, colocaba la tercera cifra luego de una trilogía perfecta de Castro, Tenorio e Iturra, quien infló la red por tercera vez.

En el cuarto tanto fue Iturra quien se despachó una pelota en profundidad para que Tenorio, hiciera de las suyas sacándose la marca de su defensor y con la calidad que posee rematar a un costado donde no llegó el portero local apuntado el baile nortino de los albirrojos por 4 a 0, a los 65 minutos.

El descuento llegó porque el “depo” sacó el pie del acelerador y permitió que Matías Saavedra colocara el descuento para Mejillones a los 75 del partido. De ahí en adelante sólo faltaría que el juez del partido tocara el pitazo final para celebrar estos 3 puntos que ubican a los albirrojos en la cuarta posición y con grandes posibilidades de la clasificación.

A pesar de este resultado hay dos equipos que están también luchando por los dos cupos de la segunda rueda: Colina con 38 y Brujas de Salamanca con 35 unidades. El cuadro metropolitano debe quedar libre en las próximas fechas con la diferencia de los albirrojos que ya tienen descanso hasta el término de la primera fase del torneo. Otro de los que está complicado es Lautaro de Buin, que debe terminar octavo en la tabla, de lo contrario pierde el cupo obtenido en la primera rueda junto a Limache.

El equipo titular escogido por Rubén Martínez, que logró esta brillante actuación en el norte fue con: David Pérez, Bastián Irribarra, Alejandro Fariña, Darwin Torres, Diego Fuentes, Lucas Mondaca, Felipe Tenorio, Mauricio Iturra, Eliacer Pérez, Julio Castro y Aarón Araya.

El próximo rival será Municipal Santiago, para celebrar la previa de fiestas patrias en el Tucapel Bustamante Lastra, desde las 18:00 horas este sábado 15 de septiembre.

RESULTADOS

Ovalle 3 – Limache 3

Rengo 2- Lautaro 0

M. Santiago 0- Osorno 0

Mejillones 1 – Linares 4

Trasandino 1 – Salamanca 1

Colina 2 – Real San Joaquín 0

T. Greig 2 – Macul 1



COMO VAN

Continúa liderando el torneo el equipo de Limache, 43 puntos; Colina, 38; Salamanca, 37, en la cuarta posición Linares y Rengo, con 35; Rancagua Sur, 34; Lautaro, 33; Ovalle, M. Santiago y Trasandino, 31; Osorno ,24; San Joaquín y Tomas Greig, 16; Mejillones, 11 y Macul con 10.

PRÓXIMA FECHA

T. Greig – Ovalle

Macul – Colina

Rancagua – Trasandino

Salamanca – Mejillones

Linares – M. Santiago

Osorno – Rengo

Lautaro – Limache



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo