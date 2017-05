Opinión 23-05-2017

40 años del Mural Histórico de Linares 1977 -23 de mayo- 2017

Cuarenta años cumple, precisamente este 23 de mayo, porque fue para un aniversario de la ciudad -en 1977-cuando fue inaugurado; contando entre sus personajes, buena parte de nuestra historia como ciudad. Obra gráfica, impactante y pensante.

Ubicado en el salón principal del municipio, donde celebraban sus sesiones los regidores y se reunía el consejo de desarrollo comunal, de entonces. Hoy, allí se efectúan ceremonias y/o recepción de invitados especiales.

En el mural histórico; al cual nos referiremos, tiene registrados un grupo de personajes, figuras y elementos representativos de nuestra historia de ciudad. Está allí la identidad de la comuna; transformándose en “algo trascendente para Linares”, tal como era la inquietud del Pedro Olmos.

Así empezó esta historia. En palabras de su coautor, Jaime González Colville: “En marzo de 1976 -era yo profesor del Liceo de Niñas- don Pedro me pasó a buscar una tarde, para ir a la Municipalidad. Entrando, subimos al segundo piso y al salón. Me dijo “quiero pedirle esa pared a Luis Navarrete (Alcalde de la época)”.

En ese instante aparece el Alcalde. “Necesito ese muro”, le dijo don Pedro, “haremos un Mural con la Historia de Linares”. Don Luis respondió: “Pero, qué gran idea”.

Y así comenzó un largo caminar, para concluir con la maravillosa obra que se encuentra en el salón principal del municipio.

La Semana de Linares, de 1977. Esa semana contempló variadas actividades culturales. Se inició el lunes 23 de mayo, con un programa radial extraordinario, adhesión de Radio Soberanía. Los actos oficiales, en el Salón Municipal del Consejo Comunal de Desarrollo; que incluyó la inauguración del Mural obsequiado por el artista Pedro Olmos Muñoz.

Inauguración del Mural. Un momento emocionante vivieron los asistentes -ese 23 de mayo- cuando Pedro Olmos junto a su esposa Emma Jauch descubrieron el inmenso mural, con el registro de la Historia de Linares. Una obra que solo recibió buenos y merecidos elogios, porque está hecho con el amor y la maestría del artista.

Al hablar Pedro Olmos, dijo: “Era una idea que tenía desde hace tiempo. El poder dejar algo así, para cuando ya no esté en la vida terrenal. Si les gusta, me alegro, y si no les gusta, tendrán que aceptarlo porque igual quedará aquí en esta Municipalidad”.

Lo que ahora interesa, agregó la prensa, es que los profesores lleven a sus alumnos a conocer este mural y les expliquen su significado, ya que será de mucho provecho que nuestros jóvenes alumnos conozcan y se identifiquen con su ciudad. (Bibliografía: Análisis histórico del Mural, y consultas a J. González Colville, coautor intelectual del mural. El Heraldo, mayo 1977. Fotografía: archivo del autor de la crónica, Manuel Quevedo Méndez).