Opinión 24-09-2020

47 años de la muerte del poeta EL FUNERAL DE NERUDA Y CARABINEROS





El martes 25 de septiembre de 1973, Santiago se encontraba en estado de sitio. Concurrí a la Biblioteca Nacional por un trabajo encargado por el profesor de Lingüística de la Universidad, donde cursaba estudios de castellano. Todo olía a tensión. Era inevitable.

Ese día se sepultaba a Neruda fallecido el domingo 23. La movilización hacia provincias era aún escasa, de manera que, por si acaso, reservé en un hotel aledaño. En las escalas de la Biblioteca estaba Oreste Plath. Apenas me divisa, me dice en voz más que audible: “Vamos al funeral de Pablo. Hay que estar presente”. Esbozo algunas excusas, como que debo volver a Villa Alegre o que es tarde. Oreste es poco tolerante. “¿No me dirás que te da miedo? Lo seguiremos algunas cuadras nada más. No puedes ser cobarde”.

Vamos por Calle Mac- Iver, luego atravesamos el Mapocho hasta Recoleta, por donde pasaría el cortejo. Es el mediodía. La gente se agolpa, pero muchos – los más – miran por la ventana. La carroza es un automóvil negro Chevrolet del año 1955 aproximadamente. Pero aquí veo algo que me parece inaudito para el momento: dos motoristas de carabineros escoltan el funeral. Dos más cierran el cortejo. Van lentamente acomodándose al paso. Uno de ellos se adelanta en Avenida La Paz y detiene el tránsito para que la comitiva fúnebre salga.

Desde luego no llegamos al Cementerio. Una cuadra antes me evadí de Oreste que saludaba a sus conocidos. Hay muchos periodistas, pero no se ven soldados. En aquellos años una máquina fotográfica era un lujo de manera que al día siguiente, ya en Villa Alegre, compro los diarios del día. Se habla del funeral, pero con escasas imágenes.

Casi treinta años más tarde, por el contacto con un historiador español pude conocer entretelones ocultos – u “ocultados”, si Ud quiere- del sepelio nerudiano. Sergio Villegas, autor del trabajo “El Funeral Vigilado” publicado en la revista Araucaria, de 1982, recoge testimonios de Luis Alberto Mancilla, Matilde Urrutia y Aida Figueroa. Todos de primera fuente.

La noche del 24 de septiembre, llegó al velatorio, en la casa conocida como La Chascona, cerca del cerro San Cristóbal, un grupo de oficiales de carabineros. Los encabeza un mayor. Matilde recordó bien el grado. Le dan el pésame quitándose la gorra. Ésta los hace pasar al destrozado comedor, allanado hacía poco. Los uniformados manifiestan su asombro por lo sucedido. Le dicen que resguardaran la casa esa noche. Pero Matilde les dice que “asustarán a la gente” y les pide retirarse. El oficial accede. Pero Oreste, presente en el lugar, dice que cinco o seis quedaron cerca.

Al día siguiente, la urna es bajada hasta la calle. Llegan cuatro motoristas de carabineros. Cortan el tránsito mientras se acomoda el cortejo. Luego, se ubican dos máquinas delante y otras atrás. Cerró el grupo un radio patrulla donde iba un joven teniente y dos carabineros.

Hay decenas de corresponsales. No se observan militares. Esto le he repetido muchas veces. Y si iban, supongo lo hacían de civil. Hay entera libertad de desplazamiento de los periodistas nacionales y extranjeros entre la gente. Lo prueban las fotografías y filmaciones. Toman imágenes desde las escaleras de las casas o subidos en las paredes. Alguien grita “¡Neruda!”, y otros responden “¡Presente¡”. Niños de la calle, a veces descalzos siguen todo como en una fiesta. Cerca del Cementerio, hay un militar con una metralleta vigilando el Servicio Médico Legal o una bomba de bencina. Varios fotógrafos toman vistas con él en primer plano. Esta es la única muestra gráfica de todo el sepelio donde aparece un uniformado.

Los motoristas se abren en Avenida Profesor Zañartu y nuevamente detienen el tránsito. Ahora se reúnen los cuatro efectivos. Esperan pacientemente bajen coronas y el público ingrese al camposanto. Uno de ellos conversa brevemente con el conductor de la carroza. Al parecer le ofrecen escoltarlo de vuelta. Éste acepta. El joven oficial se despide respetuosamente de Matilde Urrutia.

Al día siguiente reviso los diarios con las notas del funeral. Hay algunas fotografías, pero no se ven los motoristas.

No los encontré ese día, ni diez ni veinte años después, hasta que llegaron a Chile, el 2002, las imágenes del corresponsal sueco Jan Sandquist, (que vio morir a su colega de profesión, de un balazo, en el tanquetazo de julio de 1973, en La Moneda) quien las sacó del país a los pocos días del entierro del vate. Este periodista reconoce en entrevista del 2013, ubicable en Internet, que no vio militares, pero “que tal vez estaban escondidos”.

La fotografía de los motoristas custodiando el sepelio es de su autoría. Como también fue testigo de la llegada de Carabineros al velatorio y de su cortés saludo a Matilde.

Cuando la fotografía con los motoristas por fin llegó a mí poder, escribí una nota en El Mercurio el 18 de agosto del 2002 desmintiendo a Lafourcade ( que no fue al entierro) quien, días antes, dijo en ese diario que el funeral fue vigilado por “mil militares”. En ella sugiero al entonces Director General de Carabineros don Alberto Cienfuegos, ver forma de identificar a los funcionarios de aquel histórico servicio en resguardo de los restos de Neruda, en tan difíciles días. El 13 de septiembre de ese año me respondió el Coronel Héctor Manuel Jara Fernández, Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Dirección General, quien expresa que la máxima autoridad de Carabineros tomó conocimiento de mi carta, pero no es posible cumplir con lo pedido, por “el prolongado lapso transcurrido”. Otra nota a los siguientes altos jefes policiales, tuvieron la misma respuesta. Todavía pienso que puede hacerse algo.

Esperamos que el juicio sereno de la historia, la imparcialidad y certeza de la relación de la actitud otorgue a ese grupo de oficiales de Carabineros, el reconocimiento que su digna actitud merece.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia